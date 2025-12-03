被「自己的歌」罵到! 王世堅稱 「用護照不用台胞證」遭國台辦批：沒出息

針對近期宣稱其前往中國進行拜訪的影片，民進黨立委王世堅公開澄清稱，相關影片內容為 AI 工具偽造的產物，強調自己只有在「能使用台灣護照而非台胞證」的情況下，才可能前往中國進行交流。 圖：高逸帆／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 民進黨立委王世堅近期因「從從容容、游刃有餘」的質詢內容爆紅於兩岸，不但有網友將相關質詢內容改編成歌曲「沒出息」，也有有心人士利用人工智慧 ( AI ) 工具偽造王世堅出訪中國的影片。針對相關的偽造影片，王世堅近日澄清稱自己只有在「能用台灣護照而非台胞證」的情況下才會拜訪中國。然而，相關言論卻遭到中國國台辦點名批評，認為王世堅一邊賺取流量、一邊大放厥詞的行為非常「沒出息」。

王世堅近日接受媒體訪問時指出，他並沒有前往中國進行拜訪的計畫，強調相關影片內容都是 AI 工具偽造的產物。王世堅認為，台灣可以與中國進行交流，「但雙方必須平等，而不是以『黨對黨之間的談判』或是『中共逼迫交流』的形式進行互動」。王世堅也強調，只有在兩岸民眾能使用各自國家的護照相互拜訪，而非使用中國當局規定的「台胞證」，他才願意前往中國進行交流。

廣告 廣告

針對王世堅的相關言論，國台辦發言人張晗在今 ( 3 日) 召開的例行記者會表示 :「中國與台灣同屬『一個中國』」，否定兩岸之間存在國與國互動的形式。張晗也批評認為，王世堅近期憑藉著「沒出息」的相關內容獲得大量關注，卻又公開「大放厥詞的刷存在」，「這種自相矛盾的作秀行為才是真的『沒出息』」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

28點和平談判觸礁! 烏不割讓領土、俄不停火 白宮想出「繞過烏克蘭」毒計.....

野田佳彥替高市早苗「台灣有事」打圓場? 中媒痛批 : 根本唱「政治雙簧」