被「這輩子就這樣了」激怒 桃客司機毆打學生案家長撤告：盼事件回歸平靜

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園客運41歲劉姓司機當街毆打黃姓高中生案，劉男被控傷害罪並起訴，全案於桃園地院審理中，劉男今(26)日與學生家長達成和解，當庭交付1封道歉信，賠償被害人損失並當庭付清，獲被害人家長原諒，同意撤回傷害告訴，雙方另於法庭上表達，希望讓整起事件回歸平靜，和解內容及條件保密均對外保密。

全案發生於今年10月22日傍晚，劉姓司機當時駕駛學生專車，質疑有學生投幣不足，黃姓學生替同學出氣與司機發生口角，司機被一句「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」激怒，跟著學生下車且當街對學生出拳，學生遭打到口鼻濺血，事後桃客火速將劉姓司機開除，檢方迅速在當月29日以傷害罪起訴劉男，並建請法院從重量刑。

桃園地院今日再開程序庭，劉姓司機與被害人家長先進行調解，被害學生則未出庭，劉姓司機在律師陪同下，當庭交付1封道歉信，允諾賠償被害人損失並當庭付清，雙方達成和解，被害人家長同意撤告，但雙方希望就和解內容及條件保密，讓事件回歸平靜，由於傷害屬告訴乃論罪，撤回告訴後全案畫下句點。

