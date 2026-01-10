被15人扒光猥褻 25歲女淚訴「哈瑪斯性奴」經歷：471天的煉獄

國際中心／倪譽瑋報導

被哈瑪斯抓走的人質羅米回憶，被囚禁期間曾遭遇性侵。（圖／翻攝自以色列外交部）

過去以色列與哈瑪斯爆發衝突，25歲以色列女子羅米（Romi Gonen）被哈瑪斯擄走作為人質、在2025年時獲釋。如今羅米回憶那被俘虜的471天，曾遭受15個人扒光身上衣服，也曾被迫與綁架者同床、接連遭對方性侵，在「最殘酷的時光」中自己宛如性奴隸，離開時還被要求不准說出去，雖然現已重獲自由，但想起那段時間還是會忍不住流淚。

音樂節中彈成惡夢開始 以色列女回憶哈瑪斯俘虜煉獄

綜合《Times Of Israel》等外媒報導，2023年羅米在以色列南部參加音樂節，過程中途被哈瑪斯武裝分子抓走，她在槍擊中手臂受傷送往加薩的醫院，之後被轉送到多個民宅監禁。如今順利獲釋的羅米，在以色列電視節目Uvda訴說這段長達471天的俘虜惡夢。

羅米回憶，在醫院時便遭到侵犯，有人來撕扯她的衣服、有人搶她身上的東西，「大約有15個人圍著我，他們撕光我身上的衣服、觸摸我的身體」但自己因受傷而無力反抗。羅米離開醫院後，被送到惡劣的監禁環境，她回憶「周圍一片令人窒息的沉默」環境悶熱難耐，她向一名綁架者要扇子反被要求閉嘴。

被性侵還威脅殺害 羅米形容「最殘酷的時光」

羅米被俘後的第四天，一名自稱醫護的男子在浴室內對她性侵，聲稱這是要協助洗澡；最黑暗的日子是轉移到一位名為「穆罕默德」的男子家中，除了和對方同床忍受撫摸，連上廁所都受到監視，某次直接在廁所內遭受長達30分鐘的性侵，穆罕默德還說，敢告訴任何人就會殺了她，這16天羅米形容為「最殘酷的時光」自己宛如性奴隸。

離開穆罕默德後，羅米被轉移到陰暗的地下牢房，也碰到其他女性人質，她在牢房裡的其他人交談後得知，只有自己遭受性侵犯「我鬆了一口氣，但這太不公平了」其他人也感到震驚「你被三個不同的男人性騷擾，你是怎麼熬過囚禁期的？」

換取回家的條件 人質為自由只得選擇沉默

後續羅米被轉移到30個不同的地方，一次她戴上頭巾被帶到一處指揮中心，與哈瑪斯高階軍官對話，「我把一切都告訴了他，他說因為我的遭遇，他會優先安排我回家。」前提是不能透露自己遭受性侵犯的任何事，羅米回應「行，我不在乎…我想回家。這件事以後再說」。

2025年1月，羅米在19日早上終於被告知要回家，和其他人質擠進一輛白色麵包車後，送到哈瑪斯舉行的一場宣傳儀式上，上車時那位高階軍官表示「你還記得我們的約定嗎？我希望你能履行它」羅米表示會履行承諾，最終她被移交給紅十字會「我們永遠地分道揚鑣了，感謝上帝」。

