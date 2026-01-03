被A-Lin唱紅！7-11「那魯灣門市」地址曝光 網驚：原來不在台東

歌手A-Lin即興演唱，「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven」掀起熱潮。 圖：台東縣政府／提供

[Newtalk新聞] 今年台東的跨年演唱會備受好評，熱度持續延燒。其中歌手A-Lin即興演唱，「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven」更是掀起熱潮，也讓7-ELEVEN那魯灣門市爆紅，今(3)日該門市的位置被官方公開，讓不少人相當意外，「原來那魯灣門市在新北不在台東」，掀起另一波討論。

今年台東跨年演唱會，由張惠妹、A-Lin領軍一票實力派歌手演唱，當晚A-Lin在台上狀況極佳，從歌手直接切換成主持模式，面對歌迷點唱《那魯灣情歌》時，她靈機一動大玩諧音梗，將歌詞改成「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven」，洗腦歌詞和旋律掀起熱潮。

廣告 廣告

隔天7-ELEVEN小編先在Threads上表示，真的有「那魯灣門市」，今天更是公布那魯灣門市的地址，「新北市烏來區溫泉街80號」，位置曝光讓不少人相當意外，「原來那魯灣門市在新北不在台東」；有趣的是那魯灣門市門口還貼上「那魯one～那魯two～那魯Seven Eleven」的布條，讓網友笑稱「請門口循環播放A-lin版」、「這個文宣來的很快」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冷氣團發威！合歡山道路有結冰風險 台14甲線預警性封閉

台東跨年晚會太讚！呂秋遠：那晚像被好好陪伴著走過年與年的交界

那魯灣門市門口貼上「那魯one～那魯two～那魯Seven Eleven」的布條。 圖：取自7-ELEVEN臉書

今天更是公布那魯灣門市的地址，「新北市烏來區溫泉街80號」，位置曝光讓不少人相當意外。 圖：取自7-ELEVEN臉書