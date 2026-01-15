被AIT打臉？白委回擊：我是中華民國立委 反映國民心聲

民眾黨主席黃國昌快閃訪美，圖為黃從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌昨（14日）表示，行政院版1.25兆國防特別條例中，有相當高的比例與對美軍事採購無關，使他反對院版的決心更強烈，未來將自提版本；但美國在台協會（AIT）重申支持賴清德總統的1.25兆國防預算，被綠委王定宇視為打臉黃國昌。對此，黃國昌今（15日）酸說，自己是中華民國、台灣的立委，要做的就是捍衛台灣人利益，王定宇角色認知是否有些錯亂？

針對昨訪美結束後，AIT重申去年11月26日表達的「對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」內容，使王定宇認為罕見、黃國昌說法被美國打臉。

對此，黃國昌於15日上午在立院回應，AIT不管是用支持或歡迎，自己都不會驚訝，今天編列2兆、3兆，AIT都會歡迎，因為這些符合美國政策跟利益，站在美國政府角度是無可厚非。

黃國昌提及，「我是中華民國立委，不是美國國會議員，中華民國立委該做的就是反映中華民國國民、台灣人的心聲，並捍衛中華民國及台灣人的利益，我想王定宇的角色認知是不是有些錯亂？台灣社會應該有公評。」

