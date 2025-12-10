被Andr虧「將桃花換才華」 創作女歌手宣布告別「母胎單身」有新戀情

JOYCE就以斯首張創作專輯《才華換桃花Talent Flower》歷時一年半打磨。放飛音樂提供

「純愛天然系唱作歌手」JOYCE就以斯首張創作專輯《才華換桃花Talent Flower》歷時一年半打磨，也記錄了她這段日子人生中的劇烈轉折，包括終於脫離「母胎單身」的感情狀態，以及同時期與父親道別的巨大悲傷，讓她一夕之間被迫成長。

專輯名稱《才華換桃花》源於創作歌手Andr一句留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』！」JOYCE就以斯驚覺自己確實將談戀愛的時間幾乎投入創作，於是索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，並將此定為專輯概念。

廣告 廣告

JOYCE就以斯希望藉這張專輯推動「吉他復興運動」！她認為木吉他是最能代表自己創作的聲音，期待更多人能重新感受到木吉他的純粹與好聽，再次愛上這項最直覺、最有溫度的樂器。

搶聽會像「期末報告」 爆料不再「母胎單身」驚喜不斷

JOYCE就以斯舉辦小型聽歌會前親手製作簡報，向大家呈現專輯概念與每首歌曲的靈感來源，她笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件，包括踏入一段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。向來散發明亮能量的她，在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。

JOYCE自曝已非母胎單。放飛音樂提供

談及戀愛話題，她自曝曾一度苦惱要如何公布自己不再是「母胎單」，「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

錄製思念父親歌曲 驚見「88,888張」樂譜照

JOYCE就以斯這次在專輯中與多位創作者跨界合作，包括與李權哲合作〈靠很近〉、與LÜCY合唱〈貝比〉。LÜCY透露兩人第一次見面便相約海邊淨灘，在「站在海裡」聊了一整個下午，建立起自然又真誠的音樂默契。

專輯後半段情緒轉向她對父親的思念。其中〈不怕孤寂〉誕生於她情緒最低潮的時期，她向諮商師求助後，得到一句「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄」的力量，讓她寫下這首獻給媽媽與家人的心意。

更神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，意外發現竟是手機裡的「第88,888張」，讓她感覺彷彿父親就在身旁。《才華換桃花 Talent Flower》於12月12日發行。



回到原文

更多鏡報報導

少了朱孝天照樣秒殺！F3合體阿信5萬張門票完售 嗆聲「酸臭胡蘿蔔」粉絲氣炸

「我甘願當小王！」HowZ挑戰道德底線 直白揭露偷情男女的激情內幕

黃明志涉「護理女神」謝侑芯猝死案 三度獲口頭保釋延長至明年1月