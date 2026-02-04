被CNN追問艾普斯坦案 川普震怒開罵：你是最糟糕的記者
國際中心／倪譽瑋報導
日前美國司法部曝光，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件，內容有提到美國總統川普的名字。對於此事，川普多次強調自己的清白，近期他在公開場合被知名媒體《CNN》記者問到，想對艾普斯坦事件「覺得沒得到正義的人」說什麼？川普不滿地回「你真是最糟糕的記者，難怪CNN收視率會這麼差」。
艾普斯坦文件公開 多位美國權貴被提及
相關文件中顯示，艾普斯坦在美屬維京群島擁有「專屬設施」，這座距離聖湯瑪斯島僅10分鐘船程的「極樂島」，擁有專屬碼頭、直升機停機坪、私人海水淡化系統。而艾普斯坦也與全球權貴的緊密連結，如科技大亨馬斯克曾收到對方邀請登島。
川普似乎也和艾普斯坦有所接觸，他曾在對方犯罪曝光前與其交好，雖然川普已多次否認知情，但相關爭議仍持續纏身。不過，美國司法部高層強調，這些令人不安的互動紀錄未必足以構成起訴要件，暗示這場揭密風暴可能不會轉化為實質的法律指控。
CNN記者問艾普斯坦案 川普不滿開罵
面對爭議，川普多次表示自己是清白的，呼籲民眾別再糾結，如今他在公開場合被CNN記者科林斯（Kaitlin Collins）問到，許多艾普斯坦案的倖存者，不滿司法部將部分文件內容塗黑、隱蔽，「您認為政府應該更透明嗎？」川普隨即回應，國家應該專注於更重要的事，再三強調最新公開的文件已為自己證明清白。
科林斯再問，有沒有話想對「覺得沒得到正義者」說，川普對此強硬地回覆「你真是最糟糕的記者，你從來都不笑，因為你心裡知道你們（CNN）是非常不誠實的媒體機構。」也直批「難怪CNN收視率會這麼差」。
