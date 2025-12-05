被Gemini逼到急？ChatGPT祭「退訂送1個月」挽留策略

被Gemini逼急了！ChatGPT Plus用戶若嘗試退訂，系統會彈出免費贈送一個月的挽留優惠。 圖：Gemini AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 不少ChatGPT Plus用戶近期若打算取消訂閱，可能會在流程最後收到意外驚喜。為了應對用戶流失，OpenAI祭出強力挽留手段，只要執行退訂步驟，系統便會彈出「免費贈送一個月」的通知。這意味著用戶下個月的帳單將暫停收費，可多賺一個月的免費使用時間。

這項隱藏版福利的操作路徑並不複雜，用戶僅需進入個人帳號頁面，依序點選「設定」與「帳戶」選項，接著進入「管理」介面按下取消訂閱。（ → 設定 → 帳戶 → 管理 → 取消訂閱 → 跳出一個月免費通知 → 選擇免費保留Plus訂閱。）此時系統便會偵測挽留意圖，自動跳出贈送一個月的優惠視窗，用戶只要選擇接受保留訂閱，就能省下一筆月費。

OpenAI此舉被外界解讀為緊急止血的策略，主要原因在於競爭對手Google Gemini近期聲勢大漲，吸引大量使用者跳槽，導致ChatGPT面臨嚴峻的市場考驗與退訂浪潮。面對用戶流失的壓力，OpenAI不得不採取更積極的優惠攻勢，試圖將搖擺不定的付費會員留在自家平台。

這場AI大戰的另一方Google也動作頻頻，持續擴充旗下產品戰力。針對Google AI Ultra的高階訂閱戶，官方近期釋出了全新的「Deep Think」模式，該功能架構於Gemini 3模型基礎上，主打高階邏輯推理。Google指出，這項技術運用了先進的平行思考架構，具備同時剖析多種假設情境的能力，與一般文書處理功能不同，更適合用於解決科學研究或複雜決策等高難度任務。

面對Google步步進逼，OpenAI除了祭出價格戰，在技術層面也準備還擊。市場消息透露，ChatGPT預計最快在下週就會發布全新的推理模型。據了解，該模型在內部測試的表現相當優異，整體效能甚至有望贏過對手的Gemini 3，顯示雙方在爭奪AI霸主的戰役中，戰火已越演越烈。

