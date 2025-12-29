被ICC通緝的內塔尼亞胡毫無阻礙經歐洲飛往美國

（德國之聲中文網）自10月10日以來，加沙地帶一直維持著脆弱的停火局面，此前以色列與哈馬斯達成了一項由華盛頓支持、包含20項內容的計劃，旨在結束持續兩年多的沖突。

然而，落實該計劃的第二階段將更加復雜。根據該階段內容，一支國際維穩部隊應部署在哈馬斯仍控制的加沙地帶，並解除該組織的武裝。但截至目前，哈馬斯仍拒絕一切解除武裝的呼籲。

其他議題

特朗普與內塔尼亞胡將於周一（12月29 日）在海湖莊園進行今年第六次會晤，預計還將討論伊朗問題。以色列方面稱，在今年早些時候與伊朗發生交火後，伊朗已補充了其導彈庫存。亦有報道指出，內塔尼亞胡將推動美國對伊朗核計劃采取更多打擊行動。

兩國領導人還將就黎巴嫩和敘利亞局勢展開會談，美國在以色列與其北部鄰國之間達成安全協議的努力中發揮著關鍵調解作用。

內塔尼亞胡此行還將由一名以色列遇難人質（遺體仍被扣留在加沙）的父母陪同。根據停火協議，哈馬斯已同意釋放在2023年10月7日襲擊事件中綁架的所有人質，以交換被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。依據協議，在所有人質（包括生還者和遇難者遺體）被歸還以色列之後，和平協議的第二階段才會正式啟動。

被ICC通緝的內塔尼亞胡來去自由飛行

另據土耳其阿納多盧（Anadolu）通訊社周六（12月28日）援引全球航班追蹤平台FlightRadar的數據報道，遭到國際刑事法院（ICC）通緝的內塔尼亞胡乘坐的飛機經由希臘、意大利和法國領空進入大西洋。而這三個國家已簽署《建立國際刑事法院的羅馬規約》，理論上有義務協助執行國際刑事法院的逮捕令。但在現實中，締約國一般會根據自身的外交關系、地區安全、雙邊協議等因素決定是否配合。

作者: 德正 (德新社、法新社)