被LE SSERAFIM允真漂眉新造型電到！漂眉怎麼做、誰適合、女星示範一次看

近期回歸的 LE SSERAFIM，主打歌〈SPAGHETTI〉除了是和 BTS j-hope 夢幻聯動外，成員允真的漂眉新造型引發熱烈討論！搭配深髮、煙燻小貓眼妝實在是超有個性，讓人越看越上癮，編輯這次整理了漂眉小知識、同樣有著漂眉造型的女星盤點，一起來看看！

LE SSERAFIM無畏女團的6件事！挺過霸凌風波，合體許光漢

漂眉是什麼？

「漂眉」其實就像把頭髮漂色一樣，只是換到眉毛上。利用專用的漂色劑把眉毛原本的黑色或深咖啡色提亮，變成更淺、更輕盈的色調，整體眉感會變得透明、柔和，五官也會瞬間降低銳利度，呈現時髦的輕盈感！許多韓星回歸造型、攝影棚妝容都會用漂眉來做出更高級、未來感的氣質。

與霧眉有什麼差別？

霧眉是一種半永久紋繡技術，透過將色料打進皮膚表層，讓眉型看起來像自然填滿的眉粉狀，起床就有眉型、外出也比較不怕掉色。霧眉的效果偏向日常、自然、飽滿，適合天生眉毛稀疏或不想每天花時間畫眉的人！

相較之下兩者最大的差別在於漂眉是改變「眉毛顏色」，霧眉是打造「眉型結構」，一個偏潮流造型、一個偏生活實用，各自適合不同的需求。

誰適合漂眉？

漂眉最適合膚色偏白皙到自然膚色、髮色走淺色調、五官較柔和的人，因為眉色變淡後，整體視覺會更輕盈、乾淨。如果你是冷白皮或自然偏黃的亞洲膚色，漂眉能讓五官看起來更透亮，眼神不會被濃眉壓住；但如果是非常健康的小麥膚，漂太淺反而可能突兀，一般會建議選「微漂」讓眉毛只是柔和，而不是金色。

而金髮、亞麻髮、奶茶色、冷灰棕的人漂眉最加分，眉毛變淡後會讓髮色看起來更高級、和諧；就算是深髮，只要妝容偏前衛或喜歡時髦的 runway 感，也能靠漂眉做出強烈風格！五官則以眼神柔和、輪廓不太深、眉毛天生偏濃的人最適合，因為漂眉能「減重」上半臉的份量，讓眼睛看起來更明亮、更時髦。

o編筆記：如果想試試漂眉但又怕後悔，可以先從「染眉膏」開始嘗試！染眉膏能先把眉色調淡、調亮，效果接近漂眉但可控度更高，也能隨時卸掉、重新調整。

5位漂眉女星盤點

漂眉女星1：LE SSERAFIM 許允真

LE SSERAFIM 成員許允真最近在綜藝《Salon Drip》中大方分享〈Spaghetti〉回歸的造型變化，其中最受關注的，就是她大膽挑戰的「漂眉」。深髮搭配淡眉，氣場瞬間變得更冷、更多一點前衛的神秘感。她也笑說粉絲狂刷「把允真的眉毛還給我」，但她就是想試試新鮮又有點怪的變化。允真坦言自己曾經很在意外界目光，但現在更希望把焦點放回「自己的感覺」，這份率性魅力也讓她的漂眉造型更耐看。

漂眉女星2：Mia Goth

Mia Goth 是好萊塢最能駕馭漂眉的代表之一，她在《恐怖X檔案》、《血色珍珠》還有 Netflix 電影《科學怪人》中的淡眉造型幾乎成為個人標誌！漂眉讓她本來就神秘、空靈的五官更凸顯，帶著一種介於現實與超現實之間的冷感氣質。

漂眉女星3：瑪丹娜

瑪丹娜多次在演唱會與時尚大片中嘗試漂眉，尤其搭配金髮與強烈舞台妝時，那種毫不妥協的叛逆感直接拉滿。漂眉讓她的臉部骨骼線條更加鮮明，也呼應她一向敢於突破框架的形象，是最經典、最大膽的漂眉示範之一。

漂眉女星4：Kylie Jenner

Kylie 也曾多次在品牌大片和 Instagram 上以漂眉亮相，她常以全霧面妝或濃烈唇色搭配，視覺衝擊超強。淡眉讓她的五官更集中在眼睛與唇形，整體氣場瞬間升級成「高級人偶感」。她的示範很適合髮色偏淺、五官立體的人參考。

漂眉女星5：Jenna Marie Ortega

《Wednesday》女主角 Jenna Ortega 最近也挑戰了漂眉造型！漂了眉的她讓原本就深濃的拉丁系五官瞬間變成冷感系美女，眉毛變淡後，眼神反而更深邃，帶著一種復古、高級、略帶詭魅的氛圍。她的漂眉造型非常適合喜歡「暗黑甜心系」或想嘗試戲劇張力的人。

