被LINE訊息轟炸到崩潰！上班族公私分不清 辦第二帳號：還自己一片寧靜

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

有上班族發文分享，因長期使用私人LINE加入公司群組、聯絡同事，導致休假與半夜都被工作訊息驚擾，甚至被員工把他的帳號「當記事本使用」，最終受不了，決定申辦預付卡辦第二個帳號，該貼文一出引發不少網友共鳴，「會用line當公事用的公司都蠻爛的」、「如果單純只要使用line而已的話，一開始可以先辦一張預付卡門號，先註冊line帳號，到時候半年到了門號會不見但是line一樣可以使用，就不用一直儲值了」。

一名上班族近日在Dcard以「Line公私分開使用」為標題發文表示，認為自己不是什麼大忙人，也不覺得會有被打擾的問題，因此公私不分，傻傻用自己的日常LINE加入公司各種群組，並與大量同事互加好友，沒想到後續卻讓生活完全失衡，「休假日、大半夜，三不五時就有人傳訊息來，還把我的LINE當記事本在用。」

原PO無奈指出，許多同事似乎把他視為全天候待命的窗口，只要想到事情就直接留言，「彷彿我全年無休、24小時都能被打擾。」長期下來讓他壓力極大，也失去私人生活的寧靜，因此詢向網友求助，詢問是否有人有更好的替代方式，直呼「如果沒解決辦法好像只能帶兩支手機了…」。

對此，網友紛紛共鳴留言並提出方法，「會用line當公事用的公司都蠻爛的，當初我還特地辦一張預付卡來用，推薦可以改用預付卡，大概半年儲值一次，可以續用半年」、「如果單純只要使用line而已的話，一開始可以先辦一張預付卡門號，先註冊line帳號，到時候半年到了門號會不見但是line一樣可以使用，就不用一直儲值了」、「我用兩隻手機把公私事分開，因為我是個工作狂 ，下班一旦看到訊息會一直耿耿於懷，完全沒辦法好好休息」、「我也是兩個帳號，公私分開，公務用的手機還會排程勿擾模式，下班就下班，多餘的事不關我的事」、「直接把同事的個人提醒關掉，反正休假也不用再看，平日有上班再開手機看一下就好，一樣靜音狀態」。

原PO也在文中更新後續，透露自己最後還是去辦了一張卡，然後把原本的清空還自己一片寧靜，「這次過後，我覺得不要想說自己什麼工作不會多忙，還是覺得自己不是什麼大忙人，就社群軟體公私不分⋯混在一起大家就會覺得你全年無休，還可以24小時打擾你」。

