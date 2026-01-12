被NewJeans開除！Danielle開新帳號 首篇貼文預告露面

南韓女團NewJeans成員Danielle去年底遭到ADOR娛樂解約。（圖／翻攝自NewJeans IG）





南韓女團NewJeans成員Danielle去（2025）年底遭到經紀公司ADOR娛樂解約，並求償天價違約金，消息曝光掀起熱議。然而風波尚未平息，近日社群上出現疑似Danielle本人的帳號，首篇貼文也耐人尋味。

該帳號追蹤人數持續攀升，目前已經超過38萬人，而追蹤名單僅有一人，就是Danielle的姊姊Olivia Marsh，至今只發過一篇貼文，寫下「for those who waited 12 Jan 7pm（獻給那些等待的人，1月12日晚間7點）」，不少粉絲也湧入留言。

而Danielle的法律代理人也證實，她將在韓國時間今晚7點於YouTube與IG直播，目的是表達對粉絲的感謝，與正在進行的官司並無關聯，希望外界不要多做揣測。事實上，Danielle遭爆被開除最大關鍵，是因為她與家人背著NewJeans偷偷接下原本屬於團體的代言，不過目前未獲官方證實。



