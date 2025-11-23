一名38歲男子因與女友爭吵，竟在台中街頭失控攔截計程車，不僅以肉身撞擊車頭、敲打引擎蓋，還對司機咆哮，甚至踩在保險桿上指揮其他車輛通行！目擊者形容現場情況十分驚悚，直呼「差點造成碰撞事故」。警方表示，這名黃姓男子已多次做出類似失控行為，本次除了開罰新台幣500元，還將其函送偵辦。

被PUA他GTA別人！男硬攔小黃罵運將 敲打引擎蓋。(圖／民眾提供)

真人版GTA在街頭上演，台中有一名38歲黃姓男子，常和女友吵架就會跑到大街失控，23號他又和女友發生爭吵，這次竟然跑到路中攔下計程車，還敲打車身，甚至還嘗試要擋下其他車，警方表示，黃姓男子有多次通報男女吵架案件，這次違反道交條例，還涉嫌強制罪。

廣告 廣告

台中有一名38歲黃姓男子，常和女友吵架就會跑到大街失控。(圖／民眾提供)

事件發生在台中南屯永春南路，當時黃姓男子站在行穿線上，與一輛緩緩駛來的計程車司機對視約7秒後，突然衝向前方以肉身撞擊車頭，並趴在引擎蓋上開始敲打。雖然其女友立即上前試圖拉走他，但黃男仍掙脫並轉身繼續攻擊計程車。在整個過程中，黃男還指揮其他車輛先行通過，甚至衝到一輛銀色轎車前差點造成碰撞。

黃姓男子有多次通報男女吵架案件，這次違反道交條例，還涉嫌強制罪。(圖／民眾提供)

目擊騎士林同學表示，他一開始以為是普通的行車糾紛，但在查看監視器後才發現事件的完整經過。林同學不敢靠得太近，擔心自己也會被對方拉住，最終他協助報警處理此事。

警方指出，他們對這名黃姓男子並不陌生，因為他經常在與女友爭吵後，跑到路上做出類似的失控行為。針對此次事件，警方已依違反道路交通管理條例對黃男開出500元罰單，並因涉嫌強制罪將其函送偵辦。

這起事件中，計程車司機成為無辜受害者，完全無緣無故地遭到攻擊。而黃姓男子的行為不僅危及自身安全，也嚴重影響道路交通秩序及其他用路人的安全。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

有人搶劫！賊偷車搶包 變裝、撘小黃混淆警

獨／騎車、小黃碰撞！ 童倒地大哭 母控運將逼車

男持布袋闖銀行勒索500萬「威脅開槍」 保全見破手腳快 嫌犯落網

驚險！連撞7車 再撞2民宅門 卡人行道上

