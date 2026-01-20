被Rain點名還不跳？聽障粉絲還原情況 天王現身「繁體中文親回」暖爆

Rain上週來台舉辦演唱會。（圖／翻攝IG／rain_oppa）

南韓天王Rain（鄭智薰）相隔20年再度登上台北小巨蛋舞台，上週六（17日）舉行演唱會，吸引近萬名粉絲到場支持。當天他在台上熱情號召全場跟著音樂律動，還與觀眾互動，看到一名站在搖滾區的女粉絲專注拿手機拍攝，忍不住作勢「氣呼呼」地問：「你為什麼不跳！為什麼不跳啦？」沒想到這段插曲近日在Threads上掀起討論，而Rain本人也在今日親自回應，讓當事人感動不已。

被點名的女粉絲19日在Threads上發文並標註Rain帳號，解釋自己有聽覺障礙，需仰賴讀唇或即時字幕來理解現場內容。她表示，當時根本無法聽見Rain與翻譯的對話，才會沒能跟上現場氣氛，「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格」。她也在生日當天許願，希望Rain能看到這篇貼文。

廣告 廣告

這名粉絲還分享，自己是Rain的忠實支持者，20年前在小巨蛋的演出與去年在高雄流行音樂中心的演唱會她都親自到場。她欣賞Rain不僅舞台表現亮眼，私下也幽默風趣、重視家庭，對這次無法即時做出回應感到懊惱，「事後覺得我幹嘛不和Rain比手語啦，好鬧喔！我不想被他誤會我是不聽話的粉絲」。

Rain上週在小巨蛋辦演唱會。（圖／翻攝IG／rain_oppa）

不少網友看了後紛紛安慰她「Rain不會介意的」，也有粉絲主動幫忙將訊息轉告主辦單位與經紀公司。而Rain在今（20）日上午親自在Threads上回覆這篇貼文，用全繁體中文寫下長文致歉與鼓勵。他寫道：「你好！見到你很高興。首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。真心祝你生日快樂！」

Rain接著表示，雖然現場發生了這樣的小插曲，但也因此成為一段美好的回憶。他也坦言，這次經驗讓他意識到未來在各方面的演出中要更加用心準備。他感性地說：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

這段真誠回覆曝光後，網友紛紛留言：「韓國天王當之無愧」、「是Rain在threads 的唯一一則回覆」、「天哪！好體貼！全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了」、「天哪，是本人，還繁體中文，真的沒有愛錯人」、「天哪本帳全繁體回覆，真的很有心，他會這麼紅不是沒有道理」。

該名女粉絲也再次留言感謝Rain，強調自己沒有任何責怪的意思，反而覺得當他的粉絲非常幸福，「就算聽不懂也想感受你的舞台魅力」。她同時建議，若日後演唱會能提供「中文即時字幕同步」服務，將更有助於不同需求的觀眾與Rain互動。

Rain親自在聽障粉絲的貼文下用繁體中文回應。（圖／Threads／＠annsimmi）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

我有兩個尪！她與雙胞胎同時交往共處半年 「雙夫戀」不理負評家人不反對