被Rain點名「為何不跳？」粉絲發文曝聽障苦衷 天王親回繁中致歉「不夠體貼」

亞洲天王Rain上週六睽違20年，再度於台北小巨蛋舉辦個人演唱會。大步整合行銷提供



韓國天王 Rain（鄭智薰）上週六睽違 20 年，再度重返台北小巨蛋開唱，不但帶來經典舞曲，還展現超強親和力與台下粉絲熱情互動，不過演唱會中卻發生一段小插曲，當時Rain看到一名女粉絲拿著手機狂拍，假裝生氣地詢問「你為什麼不跳！」事後女粉絲本人在社群平台Threads標註Rain的帳號，並發文解釋自己有聽覺障礙，「我不是故意不跳的」，沒想到Rain竟在底下以繁體中文回覆粉絲，讓大批台粉感動直呼「沒有愛錯人」。

廣告 廣告

該名女粉絲昨日在社群發文表示，她和兩位同行朋友都是聽障人士，雖然聽不見聲音，但是深深被Rain的舞技及愛家好男人的形象吸引，因此無論是20年前來小巨蛋，或是去年在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會，都曾到場支持。上週六因為現場音訊繁雜，根本沒聽懂Rain和翻譯說什麼，希望Rain能看到這篇文，知道她「不是故意不跳的」，更不想被偶像誤會搖滾區的粉絲不及格。

沒想到貼文發布隔天，Rain本人就於底下以「繁體中文」暖心回覆，不但開頭就向粉絲致歉，表示「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周」，還大方祝賀粉絲生日快樂，並表示這場小插曲反倒讓彼此擁有美好的回憶。

Rain同時也表示，這次經驗讓他覺得未來在表演經營上應該更細心，還對粉絲表白，「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

Rain在貼文底下親自以繁中長文回覆，讓不少粉絲驚喜不已。翻攝自Threads

Rain的回應一發布，立刻引來大批台灣粉絲按讚支持，不少網友興奮表示「天啊！Rain 在Threads的第一則回覆，還用繁體中文」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」、「原本沒粉的我都粉了」、「我不是RAIN粉，但看到他如此用心的態度！真的好棒！」被點名的粉絲則回應「親愛的RAIN Oppa，請不要感到抱歉！！！能被你欽點是我最棒的生日禮物，真心覺得當你的粉絲好幸福，因為你善良體貼又溫暖。」

更多太報報導

恐怖虎媽浴室囚女900多天「活活餓死」 貓爸未伸援一併起訴

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事