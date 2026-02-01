被Threads「甜點特價」吸引！她1行為秒被詐騙5萬 警揭犯罪手法

近日一名女子在社群平台Threads上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，因該品牌在台灣設有實體門市，便誤以為是真實優惠。（圖／翻攝自提拉米蘇精緻蛋糕臉書）

網路購物便利，卻也成為詐騙集團覬覦的溫床。近來不少民眾在社群媒體上看到標榜「限時特價」的購物網頁，實際下單後才發現可能是詐騙，或是收到的商品不僅品質低劣，甚至是假貨，事後更完全聯繫不上賣家。警方指出，這類型態正是常見的「一頁式廣告」詐騙。

近日一名女子在社群平台Threads上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，因該品牌在台灣設有實體門市，便誤以為是真實優惠。加入LINE下單後，對方先提供低金額的交易連結，隨後再以「交易失敗」、「需實名認證」為由，要求聯繫所謂的客服處理。

過程中，詐騙集團輪番假冒購物平台客服與銀行人員，聲稱帳戶遭系統凍結，必須依指示操作才能解鎖。女子照做後，帳戶內資金遭轉走，最終損失約新台幣5萬元，才驚覺受騙。

警方進一步指出，該甜點品牌早已多次發布聲明，澄清未曾在社群平台以低價促銷商品，也不會透過LINE進行金流操作。然而詐騙集團仍不斷複製貼文、冒用品牌名稱與圖片，反覆行騙，屬於典型的長期反覆型詐騙手法。

警方提醒，詐騙網站往往設計精美、主打超低價格，藉此降低消費者戒心，一旦完成付款便迅速消失。為避免受害，民眾進行網路購物時，應優先選擇具備審核機制、退換貨制度完善，且能清楚查詢賣家與客服聯繫方式的知名購物平台，避免透過私訊或不明連結交易。

若發現網站內容可疑，切勿直接刷卡付款；即使已採用貨到付款方式，若拆封後發現商品與宣稱不符，也應立即聯繫物流公司辦理退貨退款，並保留相關證據。

除了購物網站外，警方也提醒民眾提高對「優惠簡訊」的警覺。近期常有詐騙訊息以免費商品、超值折扣或中獎通知為誘因，誘導點擊連結並要求填寫個人資料或信用卡資訊。這類訊息通常來源不明，內容誇張，甚至語句不通順、網址拼字錯誤，民眾一旦察覺異常，應立即停止操作。

警方強調，只要出現「價格明顯低於市價」、「要求改用LINE聯繫」、「以帳戶異常或實名認證為由要求操作金流」等情況，幾乎可判定為詐騙。民眾若有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線查證，並多加留意官方防詐資訊，避免因一時貪便宜而造成難以挽回的損失。



