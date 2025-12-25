被UG TEA抵制潮波及？GU澄清「沒有賣飲料」 網笑翻：常念錯

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，許多民眾事後紛紛獻花哀悼，沒想到手搖飲料品牌UG TEA集團老闆鄭凱隆獻花時大秀品牌LOGO，引發網友抵制潮，即使鄭凱隆道歉仍不減罵聲，不過似乎波及到知名日本服飾品牌「GU」。GU公開回應，「我是賣衣服的，沒有賣飲料」，貼文曝光後引發熱議。

知名家居品牌「HOLA」和樂家居近日在Threads發文表示，「大家好，我是賣家的」，吸引許多網友、品牌留言，包括故宮博物院南部院區、家樂福、廣三SOGO百貨、美廉社等，GU則留言，「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，貼文曝光後吸引1.5萬讚表達支持。

對此，許多網友紛紛坦言真的會誤會，「自從UG出來，我都會想一下是GU還是UG」、「有人跟我說她買GU，我就在想，蛤？風波那麼大，還買這家」、「前幾天我還在跟朋友講：最近脆上好多拒買GU的討論耶」、「我要代替我媽向小編道歉，每次我媽都把你倆認錯」、「現在才發現GU是UG反過來」、「我常常唸錯」、「好好笑我還在腦海想GU還UG」。

針對日前發生的隨機殺人事件，UG TEA老闆鄭凱隆前往獻花時，特別放了自家飲料，不過花束、飲料上滿滿都是品牌LOGO，被質疑趁勢宣傳吃人血饅頭，引發網友抵制潮，雖然UG TEA、鄭凱隆雙雙出面道歉，鄭凱隆也捐出100萬元給受害的蕭姓騎士家屬，不過事件仍一度波及母公司聯發國際股價表現。

