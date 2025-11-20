被UQ、ZARA夾殺還是一堆人買！NET快時尚5策略曝 這點成「屹立不搖護身符」

為何NET被Uniqlo、ZARA夾殺還是一堆人在買？揭密NET快時尚5策略，這點成「屹立不搖護身符」。圖／截取自NET官網

台灣服飾「快時尚」品牌眾多，不過，為何大家還是鍾愛NET？到底它有什麼與眾不同之處才會如此受寵？近日就有網友表示，陪朋友買衣服發現NET人山人海，購買結帳時總是排很久，他並好奇「NET在台灣比Uniqlo受歡迎？」掀起熱論。究竟NET為何能屹立不搖？鏡報編輯帶你解密NET生存的「5大策略」。

該名網友在PTT分享，自己跟朋友逛街時發現，Uniqlo人潮不少，但很多都是逛逛而已，真正買單的人很少，反觀NET結帳時總是大排長龍，他不解發問「是因為UQ在台灣賣太貴？」另也有人在Dcard表示，近日發現從2023年後網路上就出現很多NET穿搭，最近台中後火車站的新店也是塞滿人。他直言，進店後店員很少、臉色不好，衣服也沒折整齊，但問了家裡大學生，他們都說想逛NET勝過UQ、GU，他提到，自己買過幾次發現，同樣M號落差很大，且洗幾次就起毛球，並好奇詢問「大家買衣服會想去NET嗎？」

廣告 廣告

話題一出，立刻引發熱論，許多網友紛紛大讚「NET是款式多比較雜，認真挑的話，有些版型CP值是比UQ好」、「價格&版型非常對得起消費者，沒什麼好挑剔的」、「NET便宜又多樣，大概就是台式快時尚，或是菜市場衣服的連鎖店版」、「Uniqlo的衣服品質太差，很快就壞了，不划算」、「因為很便宜啊！有紅標的時候CP值很高，稍微花時間挑一下就可以挑到很多便宜好穿的單品」、「NET超划算，烘衣機烘壞了也不覺得可惜，反正衣物穿幾年就想淘汰了，耐穿根本不是重點」。

不過，也有人認為「NET很多陸製貨，所以品質不穩定，尺寸也不一致，大陸不同廠產出的就是會有尺寸不同的問題」、「只有我覺得NET設計超醜嗎…上次去晃一圈真的看不下去，不得不說有些都蠻土的感覺」、「品質超爛，應該是學生還沒出社會在買的品牌，上班穿這個會被笑的」。

一名網友於Dcard發文詢問「NET這兩年大爆紅的原因？」掀起熱論。圖／翻攝自Dcard

NET為何屹立不搖？揭快時尚5大策略 郊區店營收成「護身符」

1.擴增款式

據商周報導，NET款式多、價錢便宜，男女裝、男女童、嬰幼兒、鞋包配件等，每組含小主管在內各配置5名設計師，光設計部至少20人，設計師也會比照流行品牌，經常飛至日本、韓國，甚至歐洲等國家採買樣品。

2.調整供應鏈

過去20年NET的供應鏈是以外銷歐美的大廠為主，但近10年來，開始慢慢轉向中國工廠及專門接電商服飾品牌的工廠下單，把成本壓低，且比起快時尚，動輒全球近百家代工廠，NET的供應商高度集中，大約10家而已，成本又能壓更低。

最關鍵的一點是「提早半年下單」，從NET向工廠下訂衣服到衣服於門市上架，時間可拉長到半年，這代表開發成本很低，讓工廠自行調配時間，在淡季時製作，因為NET的客群，就是重視CP值、喜歡款式多元，但對流行敏感度不是最高的人。

3.利潤超低

在服裝產業裡有著「定倍率」的關鍵數字，它的公式為「進貨成本X定倍率=一件衣服賣給消費者的零售價」，在業界也有一個約定成俗的計算方法，以百貨專櫃來說定倍率是6至7；快時尚品牌定倍率為4；電商不須店面，定倍率則為2。而業界估算，NET的定倍率大約只抓「2」，落在實體零售的最低點，不但壓低生產成本，連開店、行銷、人事等費用都只賺一點點，靠薄利多銷，撐出如今的規模。

4.店面簽長約

NET有一個讓國際望塵莫及的先天優勢，就是店面租約都長達10年以上，相對來說，租金壓力比後進者小很多。

5.用「郊區店」養「都會店」

當快時尚紛紛跑到北部與都會區展店時，NET早年開設的大量中南部和郊區店型，反而成為緩衝與獲利來源，例如彰化員林、雲林虎尾都是很早就設點的蛋白區，看準顧客選擇不多、能一站式滿足一家老小需求的店很少、外商初期較無意願設點，這些地方的穩定業績，反而成為了NET屹立不搖的護身符。

NET款式多、價錢便宜，深受消費者喜愛。圖／截取自NET官網



回到原文

更多鏡報報導

牆上香蕉爆紅！藝術家作品「18K金馬桶」真的可用 富比拍賣會成交天價曝

點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡

嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動