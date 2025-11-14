裁員不漲資費留住用戶？美國通訊商擬大砍1.5萬人，執行長喊話「是時候做出改變」
美國電信巨頭之一的Verizon，傳出即將大規模裁員，此次預計裁減約1.5萬個職位，這是該企業在新任執行長上台後、推動的重組方案一部分，更是公司創立以來最大規模的裁員。
《路透》引述消息人士指出，Verizon這次裁員將影響約15%員工人數，預計最快從下週開始實施。據了解，此番裁員目標鎖定公司內「非工會管理階層」，此外，Verizon還計劃將180家直營零售門市，全數轉型為加盟店，藉此節省成本支出。
今年10月初剛剛上任的執行長舒爾曼（Dan Schulman），曾公開表示、如今的Verizon需要積極的變革，其中一點就是「從根本上重組企業支出基礎」，他計畫讓這家巨頭、變成一個更簡單、精簡、具韌性的企業。
從市場層面來看，隨著主要對手AT&T和T-Mobile不斷增加壓力，外加整個美國通訊市場愈來愈「捲」，Verizon正面臨用戶增長放緩，以及消費者愈來愈精打細算，不願掏腰包購買高價位無線套餐，讓他們長期倚賴的財源基礎，面臨巨大危機和挑戰。
舒爾曼曾擔任董事會成員7年，他表示、自己上任後最不希望提高套餐價格，「（過去很長時間）我們的財務增長趨勢，過度依賴漲價，這個過分依賴價格、而缺乏用戶增長的策略，是不可能長久持續的。」
分析師指出，新執行長給出的首要承諾，就是阻止用戶流失帶來的流血效應，而按照他們過往的手段，要達成這點、背後需要維持用戶補貼，讓消費者能以低價買到「昂貴的旗艦手機」，利誘他們不要離開。
「原本我們不知道，Verizon會如何支付這筆費用，現在我們知道了！但是，我們懷疑、這些削減的成本，是否能抵消挽留客戶所需的成本。」
中文正式名稱「威訊通訊」的Verizon，公司成立於1983年、總部位於紐約，主要業務為語音通話、固定寬帶和無線通訊。
除了其電信營運商的主業，和前文提及的AT&T、T-Mobile成為美國三大電信商外，這家公司引起台灣讀者關注，應該是在2016年、以48.3億美元（約新台幣1505億元）收購雅虎（Yahoo），取得其搜索、廣告和郵件等網路資產事業，並將Yahoo、AOL等多個子品牌，納入旗下新媒體事業群管理。
最近幾年，Verizon也進行不少資本支出，包含2021年斥資520億美元、收購關鍵的C頻段頻譜，以及以200億美元收購、擁有280萬用戶的前線通訊（Frontier Communications），和60億美元收購預付電話供應商TracFone Wireless。
