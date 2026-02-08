裁員潮引發動蕩：《華盛頓郵報》發行人辭職

（德國之聲中文網）《華盛頓郵報》本周六（2月7日）宣布，該報發行人兼首席執行官威廉·劉易斯將離開報社。劉易斯在致員工的一份備忘錄中寫道：“在我任職期間，為了確保《郵報》的未來，我們做出了許多艱難的決定。”

據報方消息，該報現任首席財務官、曾任社交網絡Tumblr負責人的傑夫·多諾弗裡奧（Jeff D'Onofrio）將臨時接任發行人兼首席執行官一職。

裁員行動引發強烈不滿

《華盛頓郵報》員工工會表示，劉易斯的辭職是必然之舉，早就該發生。工會在聲明中稱：“劉易斯的離職已經拖延太久。他留下的政治遺產是企圖摧毀一家偉大的美國新聞機構。”工會同時呼籲報社所有者、亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）立即撤銷裁員決定，否則就應將報社出售。

就在本周三，《華盛頓郵報》剛剛實施了大幅度的人員縮減。據《紐約時報》報道，在該報800名記者中，有近300人被解雇。裁員波及了所有中東事務記者及負責烏克蘭報道的通訊員利齊·約翰遜（Lizzie Johnson）。此外，地方新聞、體育版塊及書籍副刊也遭受重創。這一舉動在報社內部及整個新聞業界引發了巨大的憤慨和批評。

所有者貝佐斯的意圖

工會代表質疑貝佐斯是否還願意對這家代代相傳的獨立媒體投入資源。盡管如此，據總編輯馬特·默裡（Matt Murray）透露，貝佐斯仍打算繼續持有該報。

貝佐斯在關於此次人事變動的聲明中強調，該報承擔著核心的新聞使命。他表示，數據將指引公司應關注的方向。貝佐斯於2013年收購了《華盛頓郵報》，他將此次領導層更迭稱為“非凡的機會”。此前，劉易斯因在周三裁員期間“缺席”而廣受詬病，前總編輯馬蒂·巴倫（Marty Baron）曾形容這一天是該報歷史上“最黑暗的日子之一”。

充滿爭議的任期

英國籍的劉易斯曾任道瓊斯公司首席執行官及《華爾街日報》發行人，他於2023年臨危受命，當時《華盛頓郵報》正面臨嚴重的財務虧損。在其任期內，他主導了多輪裁員，並目睹了數十萬訂閱者的流失。此前，該報因停止為美國總統候選人背書，並使其評論版塊轉向更加自由主義的立場而陷入爭議。

此外，劉易斯的任期內波折不斷。2024年，他與時任總編輯莎莉·布茲比（Sally Buzbee）發生沖突並導致後者離職。隨後，劉易斯試圖聘用英國記者羅伯特·溫內特（Robert Winnett），此舉因兩人均曾涉及英國的一樁竊聽醜聞而在編輯部引發軒然大波。

《華盛頓郵報》曾於1972年揭露了尼克松總統時期的“水門事件”，其記者曾多次獲得普利策獎，被公認為全球最負盛名的報紙之一。然而，近幾個月來，所有者貝佐斯因被認為向美國總統特朗普靠攏而受到了各方的質疑。

作者: Karl Sexton