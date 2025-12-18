裁定出爐！造謠砸80億歐元讓蕭美琴演說 網友辯反串法官不罰

記者楊忠翰／台北報導

北市陳男發文造謠台灣花80億元讓副總統蕭美琴演說，警方前往機場逮人。（圖／記者石明啟攝影）

副總統蕭美琴先前在對中政策跨國議會聯盟大會中發表演說，有網友卻在社群平台發文，指出台灣捐了80億歐元才得以促成此事，事後總統府澄清並報案，警方調閱IP位址追查，循線前往機場逮捕陳姓網友；台北地院認為，該訊息無法使聽聞者心生畏懼及恐慌，與《社會秩序維護法》構成要件不符，因此裁定不罰。

據了解，當時陳男在《Threads》發文，指出法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！

警方獲報後調閱IP位址追查，循線掌握發文者是陳姓男子，但陳男發文時人在國外；上月12日下午3時許，陳男飛抵達桃園機場，警方前往機場逮人，陳男受訪時表示，他看到很多人在《Threads》這篇文章，一看到法國BBC報導就知道是假的，他覺得很好笑就跟著轉發，這就是一則反串文，不懂轉發這類文章違反什麼法律。

刑事局指出，涉案的2名網友分別為製作並散布不實梗圖的盧姓男子，以及散布不實梗圖並留言的陳姓男子，皆已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，警方訊後將2人移送台北地院簡易庭裁處。

法官指出，陳男發文未涉治安、公安等事件，亦與民生議題並無直接相關，該訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，對該文章按愛心有8898人，留言者有2862人，轉發者則有285人，足見關心或參與討論之民眾並非少數。

法官認為，具備相當智識水平者觀看該訊息，應可知悉是虛假訊息，進而置之不理；倘若不具備相當智識水平者見聞並聽信後，應對政府公共支出合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，雖然可能有政論性節目對此議題大肆討論或撻伐，然而有識之士即可判斷為虛假，實難評價為「足以影響公共安寧」之情形，不構成《社會秩序維護法》要件，因此裁定不罰。

