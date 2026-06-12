裁定撞警毒駕男無保請回！前同事力挺「佛心法官」認真：妖魔化不公平

社會中心／彰化報導

本月4日，彰化縣施姓男子遇警方攔查，竟開車倒退衝撞，導致溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘，右腿臏骨粉碎性骨折。而肇事的施男驗出依托咪酯類反應，引發爭議的是，彰化地院法官陳德池裁定無保請回，讓毒駕的施男大搖大擺離開法院。今（12日）日上午，彰化地院裁定對施男進行預防性羈押。事件發酵後，民眾狂酸陳德池是「佛系法官」、「佛心法官」，對此，根據《Ettoda新聞網》報導，有前同事出面力挺，表示陳德池法官是認真負責的法官，對其批評並妖魔化實屬不公。

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彰化近日發生兩起毒駕案，彰化地院陳姓法官裁定「無保請回」。（圖／翻攝自彰化地院官網）

據了解，案件發生在4日下午2點左右，埔鹽所長陳國銘與警員趙秉逸2人，前往埔鹽鄉光明路2段，查訪有案在身的施姓男子，施男因心虛駕車逃逸，一路衝往巷尾，眼見無路可逃、竟倒車衝撞，造成所長雙腳當場被輾斷，仍忍痛對空鳴槍示警，火速與趙員合力將施男壓制逮捕，趙員則是在破窗制止過程中，遭玻璃割傷。

毒駕男撞腿員警腿、卻無保請回，引發民眾抗議，大酸陳姓法官是「佛系法官」，有法界人士出面緩頰。（圖／資料照）

施男被驗出體內有依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方依公共危險、妨害公務等罪嫌向彰化地院聲請羈押。彰院法官陳德池卻認為，施男先前因他案已向檢方報到，並獲准易科罰金，且持有歸案證明，難認有逃亡拒捕之理由，並依現場證據亦無法確認施男是故意衝撞員警，檢方也未具體釋明其有反覆實施之風險，裁定無保請回，引發軒然大波。

毒駕男無保請回，引發民眾抗議，大酸陳姓法官是「佛系法官」，有法界人士出面緩頰。（圖／資料照）

除此之外，近期的瓦斯車毒駕案，有吸毒、撞人致死等多項前科的肇事江男，法官陳德池也裁定無保請回，事件發酵後，遭民眾大酸是「佛系法官」，甚至氣得抗議高舉標語怒向法官，彰化市長世賢不僅號召市民發聲抗議，還北上監察院陳情，檢舉彰化地方法院縱放毒駕。連法務部長鄭銘謙也罕見動怒，斥責其裁定標準與社會常識嚴重脫節。

輾斷所長腿竟無保請回！群眾怒轟「恐龍法官」

今（12日）彰化地院重開羈押庭，裁定對施男進行預防性羈押，此前外界關心，萬一發回又由同一位「佛系法官」審理，是否可能再做出相同裁定？法界人士指出，原則上「不會」是同1位法官，但詳細情形還是要看彰化法院規定。法界人士指出，以台中法院為例，若遇到此類案件，原則上法院分案不會再由同1位法官承審，在司法院電腦系統隨機選任時，會在分案時設定排除、迴避該名法官，輪次就會跳過去，不過詳細還是要看彰化地院規定。

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