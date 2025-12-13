裁縫婦人眼花就醫 驚覺是非典型中風

視力突然模糊不清，要提高警覺！台中一名60多歲婦人，到醫院檢查發現，其實已經中風兩次，罹患的就是非典型中風。這種中風症狀，數分鐘到24小時之內就會恢復，只會讓腦血管暫時缺血，但是一旦被忽略，他在未來2到7天，就有機會變成真正大中風。那麼要怎麼察覺?除了視力出現問題，還有幾項症狀，一起來看

「她中風應該是中這一塊，這一塊應該是導致她有點視野缺損。」

檢查發現，60多歲婦人大腦動脈阻塞影響到視野，導致看出去的影像模糊，她是裁縫師，車縫時無法精準對齊，以為眼睛出狀況，卻不知道這是非典型中風。李綜合醫院神經內科醫師｜張峻誠：「做家庭手工的裁縫師，平常的動作很快，一個小時可以做6件，一 兩個月前 她發覺，她做的速度變慢了，因為她覺得有點眼睛看不清楚，她覺得是自己視力退化，去看了眼科。」

常見的中風徵兆，走路不穩、臉歪、嘴斜、口齒不清，這名婦人走路正常，只有左手輕微麻木、講話稍微不清楚，醫師說，包括視野缺損、視力模糊、突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變、單側肢體不自主運動，都是非典型中風。李綜合醫院神經內科醫師｜張峻誠：「她的講話好像稍微比較鈍一點，講話有一點點不清楚，但其實旁邊的人 其實並沒有發覺，她真的沒有力氣，走路也都很好。」

