裁縫婦視力突模糊無法對齊針線 竟是非典型中風

李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，一名婦人右側中大腦動脈阻塞而影響到視野。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名從事裁縫針織工作的60多歲婦人，日前突然覺得眼睛模糊，跑去看眼科，醫師診斷眼睛沒問題，後來因為左手出現麻木、說話含糊不清，裁縫車無法精準對齊，趕緊就醫，醫師判定中風，詳細檢查後發現，婦人最近應有2次中風，因右側中大腦動脈阻塞而影響到視野，如果血管阻塞範圍再擴大，恐半身癱瘓，婦人直呼「怎麼可能？」治療後才恢復健康。

婦人自述，平時在家做裁縫代工，1個多月前，視力突然模糊，跑去看眼科，但醫師卻認為沒什麼異狀，她點眼藥水後情形始終沒有改善，針線也無法順利對準裁縫車，原本1小時能做好6件裁縫品，後來1小時只能做1件，已經影響到生活與工作。

張峻誠說，電腦斷層檢查，果然看到右邊中大腦動脈阻塞，進一步做核磁共振，詳細判讀後發現，婦人當時眼睛出現模糊時已經初次中風，只是比較幸運範圍較小，沒有出現手腳無力、無法行走的情形。

張峻誠指出，婦人患有三高，尤其膽固醇嚴重超標，非典型中風指中風症狀不是臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，而是會出現像婦人一樣，有突然視野缺損或視力模糊，另外，可能出現的症狀，還包含突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變，或是單側肢體不自主運動等，因血管阻塞的位置較特殊，才沒有出現常見的中風症狀。

張峻誠表示，中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。有三高的患者，平常一定要好好控制，並定期健康檢查。

