裁縫工視力突模糊+手麻 醫檢查竟是非典型2度中風 婦驚訝：怎麼可能

記者潘靚緯／台中報導

60多歲婦人從事裁縫工作，視力突然模糊，檢查後竟是非典型中風，右邊中大腦動脈阻塞 。(圖／大甲李綜合醫院提供)

台中60多歲婦人從事裁縫針織工作，一、兩個月前突然覺得眼睛模糊，到眼科求診，醫師診斷眼睛沒問題，之後陸續出現左手麻木、說話稍微不清楚，裁縫車無法精準對齊，才趕緊就醫，被醫師判定中風，經詳細檢查後發現，婦人應該是二次中風，因右側中大腦動脈阻塞而影響到視野，若血管阻塞範圍再擴大，恐半身癱瘓，婦人嚇到大喊「怎麼可能？」，經治療才逐漸恢復健康。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名60多歲婦人是非典型的中風患者，一個多月前自行掛號到門診看診，走路很正常，沒有走路不穩、臉歪、嘴斜等中風徵兆，只有左手輕微麻木，醫師追問之前身體有無異狀，患者才透露，看診前一個多月眼睛突然視力模糊，根本無法工作。

婦人渾然不知自己中風，因阻塞範圍變大，壓迫到變成左手變麻才就醫。(圖／大甲李綜合醫院提供)

患者自述，平時在家做裁縫代工，以件計酬，一個多月前，視力突然模糊，跑去看眼科，但醫師檢查認為沒什麼異狀，她點眼藥水後視力狀況也未改善，針線也無法順利對準裁縫車，原本一小時能做好6件裁縫品，只能做完1件，已大大影響生活與工作。

張峻誠醫師表示，聽完患者描述，研判症狀即為中風，先安排電腦斷層檢查，果然看到右邊中大腦動脈阻塞，為了確認阻塞範圍，進一步做核磁共振，詳細判讀後發現，婦人當時眼睛出現模糊時已經初次中風，只是比較幸運範圍較小，沒有出現手腳無力、無法行走的情形。

從檢查報告中發現，患者有三高問題，尤其膽固醇嚴重超標，平時沒有控制，第一次中風時出現視力模糊，為非典型症狀，沒有警覺是中風症狀，才導致阻塞症狀加劇，幸運的是，阻塞範圍沒有擴大，否則恐怕會造成半身癱瘓。

張峻誠醫師透露，婦人因視力模糊、左手麻木，被診斷出中風時，還能正常走路，堅信「我怎麼可能中風」，後續又跑到另一家醫學中心就診，醫師診斷結果一樣，才又回來找他，經過治療才逐漸恢復健康。

張峻誠醫師表示，非典型中風指中風症狀不是臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，而是會突然視野缺損或視力模糊，另外，可能出現的症狀，還包含突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變，或是單側肢體不自主運動等，因血管阻塞的位置較特殊，才沒有出現常見的中風症狀。

醫師強調，「只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫。」，因中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。有三高的患者，平常一定要好好控制，並定期健康檢查，特別是現在愈來愈冷，突有寒流來襲，氣溫驟降促使血管收縮、血液變得濃稠、血壓上升，很容易中風，一定要當心。

