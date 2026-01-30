裁3萬人也不放棄AI 亞馬遜捧500億美元投入ChatGPT 可能推升OpenAI市值達8300億美元

根據《華爾街日報》報導，引述熟悉談判內情人士透露，亞馬遜公司正與OpenAI進行投資討論，金額可能高達500億美元，這將成為人工智慧領域迄今為止的最大規模投資之一。



這筆投資將納入OpenAI更廣泛的募資計畫中，該公司目標籌措高達1000億美元資金，並可能將ChatGPT開發商的市值推升至8300億美元。

積極壓縮成本的亞馬遜為何大手投資AI？



軟銀集團也參與談判，考慮投入高達300億美元資金。

亞馬遜執行長安迪．賈西（Andy Jassy）親自帶頭與OpenAI執行長薩姆．阿特曼（Sam Altman）展開協商，不過交易架構目前仍處於變動階段。若談判順利完成，亞馬遜可望成為這輪募資的最大單一投資方。

廣告 廣告

此項談判正值亞馬遜持續加大人工智慧基礎設施支出之際，即使公司在其他領域積極壓縮成本。該公司於1月28日宣布，將裁減約1.6萬企業職位，此前去年秋季已進行另一波1.4萬人裁員。

OpenAI同時也在探討來自主權財富基金及風險投資者的額外資金來源，並評估進行IPO（首次公開發行）的可能性。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

