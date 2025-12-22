裂縫中看見重生的光！從刀鋒到窯火 外科名醫鄭良珊的30年生命告白

記者張雅筑／彰化報導

在診間與藝文館之間，鄭良珊醫師用30年的醫者仁心，在刀鋒與陶土中尋找生命的出口。近日他於秀傳醫院展出的《在刀鋒窯火裂縫中》，記錄了他從手術台走向藝術的心路歷程鄭良珊醫師在揉捏陶土的指尖，梳理著多年守護創傷的記憶。對鄭醫師而言，手術與創作都是以手探尋內在的旅程；每一道作品的裂縫，不代表破碎，而是光透進來的重生勇氣，向大眾傳遞最深情的療癒力量。（圖／院方提供）

每一雙在手術台前奮戰過的手，背後都藏著無數個與生命交鋒的故事！近日，彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館，舉辦了一場觸動人心的展覽開展式——由整形外科主任鄭良珊醫師帶來的個人創作展《在刀鋒窯火裂縫中》。這不僅是一場藝術作品的呈現，更是一位醫者在穿梭於無數傷口與重生間，醞釀近30年的內心獨白。在馬旭院長及鄭醫師美術研究所師友的見證下，大家看見了白袍之下，那顆柔軟而堅韌的心，如何透過藝術與世界深情對話。

廣告 廣告

鄭良珊醫師自醫學院畢業後，投入外科與整形外科臨床工作近30年，曾無數次精準地在刀鋒下縫合破損的生命。他看過創傷帶來的痛楚，也體會過醫療在極限面前的無奈，這些深刻的生命經驗，最終在陶土的揉捏中找到了出口。進入國立彰化師範大學美術系研究所深造，對鄭醫師而言是一場心靈的救贖。他試著放下原本理性的醫學思維，讓指尖直接去感受泥土的溫度。他發現，當他在陶土上留下壓痕與推擠的節奏時，那些藏在記憶深處、關於手術室裡的急促呼吸與生命重量，竟不自覺地從指縫間流淌出來，讓每件作品都彷彿有了自己的心跳。

鄭良珊醫師細心地向大家介紹自己的作品，可以感受到一名外科醫師在冰冷刀鋒之外，那份厚實而溫熱的人文情懷。他指尖掠過陶土的起伏，彷彿在撫平多年來在診間見證的無數傷痕，將診斷的精準化作創作的深情。（圖／院方提供）

「手術與創作，對我而言，同樣是以手為媒介的探索—通往身體、內在與存在。」鄭醫師語帶溫柔地形容這段生命旅程。展覽名稱《在刀鋒窯火裂縫中》，正是他對人生最深切的體悟。在他眼中，裂縫從來不代表失敗或破碎，反而像是光透進來的地方。

「對我而言，手術與創作都是以手為媒介，去探尋身體與內在存在的旅程。」鄭良珊醫師感性地道出心聲。當他將外科醫生的雙手投入陶藝，指尖的揉捏與推擠，彷彿在重新梳理30年醫學生涯留下的生命記憶。觀眾在作品中能深切感受到那份重量：即便遠離診間，手術室裡的呼吸節奏與對生命的敬畏，仍自然地滲透進陶土的紋理。這些作品帶給人們極大的療癒與共鳴，讓人看見傷痕後的重建不再是冰冷的修補，而是充滿溫度與靈魂的重生，彷彿在每一處壓痕中，都能觸碰到醫者守護生命的溫柔跳動。（圖／院方提供）

在台灣，許多醫師在專業領域外，更擁有深藏不露的「斜槓」靈魂，鄭良珊醫師正是其中的表率。他不只在整形外科展現精湛醫術，更將那份對細節的極致追求延伸至藝術創作。對他而言，斜槓並非跳脫專業，而是醫學與人文的完美共振。（圖／院方提供）

鄭良珊醫師感性地分享，每一道裂縫都是刀鋒留下的生命痕跡，而每一次入窯燒製，都是一場浴火重生的神聖儀式。他想告訴每個人：生命不需要追求完美的完整，因為我們往往是在裂縫中學會重構，在痛楚過後才顯現出更加堅韌的美麗。這種對傷痕的慈悲，也正是他多年來在整形外科診間，給予病患最溫暖的力量。

從展場的照片中，能清晰感受到鄭良珊醫師的作品流淌著一種極具生命張力的原始美感。這些作品並不追求完美的平滑，而是佈滿了刻意留下的壓痕與裂紋，彷彿無聲地訴說著生命在受創後重建的心路歷程。（圖／院方提供）

每一件陶作都像是一部微縮的生命史，觀者能從中讀取到醫者與傷口對話後的釋然與慈悲。這種具象與抽象交織的語彙，帶給大眾極致的震撼與沉思，讓人深刻領悟到，美並非來自無瑕，而是在經歷過刀鋒與火煉的淬煉後，依然能展現出那份不屈的韌性與純粹。這不僅是視覺的饗宴，更是一場洗滌心靈的感官旅程，讓人在藝術的共鳴中獲得溫柔的慰藉。（圖／院方提供）

馬旭院長在致詞中也深受感動，他提到，秀傳醫院一直致力於「用心、創新、視病猶親」的價值，而鄭醫師的展覽完美詮釋了醫學與人文的交融。醫院不再只是冰冷的治療場域，而是一個能夠承接生命故事、撫慰心靈的避風港。鄭醫師透過作品展現了醫護人員在臨床之外，如何與自己和解、與世界對話。這份充滿溫度與療癒能量的展覽，將從2025年12 月18日持續展到2026年1月14 日。期盼大家抽空走進藝文館，在鄭醫師的陶藝與繪畫中稍作停歇，或許能從那一條條深刻的裂縫中，看見屬於自己的重生力量。

馬旭院長在致詞時感性表示，這場展覽是秀傳醫院人文精神的縮影。他觀察到鄭良珊醫師將手術刀下的理性，轉化成陶土中溫潤的慈悲，讓醫療空間不再只有病痛，更充滿了藝術的芬芳與暖意。馬院長認為，醫者的角色不只是修補生理的損傷，更是在脆弱的時刻提供心靈的依靠；透過這些凝結生命重量的作品，我們看見了一名外科醫師如何跨越職責，用藝術與大眾分享勇氣與平靜。（圖／院方提供）

這場展出打破了醫病之間的冰冷界線，讓大眾看見一位外科醫師在追求完美的醫術之外，如何擁抱生命中的缺憾與裂縫。許多觀展者紛紛感嘆，這不僅是一場視覺的饗宴，更是一次關於勇氣與自我修復的心靈洗禮，讓我們在陶土與繪畫的純粹中，重新拾起對生命的熱愛與希望。（圖／院方提供）

更多三立新聞網報導

拿命救大家…百貨保全護客遭砍 目擊者淚喊：這就是廢死要的人權？

誰還記得光復鄉災民？清晨4點排隊 6旬獨居伯終於拿到補助：不再落空了

天未亮就開始煮…無償辦桌給弱勢爺嬤吃 興大附農學生：真正的餐飲價值

45萬張森林動物「偷拍」成果驚喜曝光 社交王竟是牠

