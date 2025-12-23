裂縫逾5公分危及安全 頭份僑善國小球場修繕露曙光

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市僑善國小綜合球場鋪面老舊裂損，裂縫寬度逾5公分，影響學生及社區民眾活動安全。經立委沈發惠苗栗辦公室與教育部、苗栗縣政府、縣議員陳光軒服務處到校會勘，共識中央與地方合作協助改善。

僑善國小現設有普通班16班、舞蹈班4班，全校學生415人、教職員51人，並附設非營利幼兒園64人，屬頭份市中小型學校。

校內綜合球場為體育教學與學生課後活動的主要空間，假日也開放社區使用，因長期使用頻繁及早期施工因素，部分區域鋪面嚴重破損、瀝青層裸露，地面不平，有裂縫寬度逾5公分，對學生及社區民眾活動安全造成隱憂。

沈發惠日前接獲學校家長反映後，指派苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕，邀教育部國教署體育衛生組、縣政教育處及縣議員陳光軒服務處，昨(22)日到校會勘。校長范珮玲並簡報說明實際修繕需求，初估經費約457萬餘元。

陳詩弦表示，沈發惠委員長期關心苗栗教育建設，將持續向中央爭取經費支持。經確認，僑善國小綜合球場已屆滿八年使用年限，場地破損嚴重，確有改善急迫性，建議學校重新提報計畫，由縣府完成初審與排序後，再函報國教署共同研議。

教育部國教署視察陳穎琦指出，場地嚴重破損，顯示修繕確有必要，未來若獲核定經費，務必嚴格把關施工品質，並落實後續管理維護。

縣府教育處體健科長葉馥榛也表示，因應新的預算規定，中央核准後，縣府將報請縣長同意，在經費排序上給予支持。

沈發惠苗栗辦公室指出，與會單位一致認為，教育設施安全攸關孩子學習品質與未來發展，唯有中央與地方通力合作，才能為學童打造更安全、完善的學習環境。

