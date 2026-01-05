裂解在野 綠營頻拉攏柯文哲

民眾黨前主席柯文哲日前為白委陳昭姿《人工生殖法》到立院遊說藍綠立委，與民進黨團總召柯建銘有說有笑，綠營近日更頻頻出招，前行政院政委張景森發文直言，解決台灣政治僵局在柯文哲一念之間；綠委也盼柯文哲能帶給民眾黨新氣象，並遞出橄欖枝指「《人工生殖法》是很好的開端」，裂解在野意味濃厚。

張景森日前在臉書提到，柯文哲已把民眾黨帶回關鍵少數，也批評民眾黨主席黃國昌的中二個性和小藍路線錯了，強調台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而在柯文哲一念之間；黃國昌昨反批「張景森是要笑掉人家大牙」，幫民進黨把時代力量收成「小綠」還不夠，現在還要幫民進黨把民眾黨收成小綠嗎？

黃國昌更反爆料張景森私底下到處講「等到2026年民進黨敗了以後，我要出來挑戰賴清德黨主席」；對此，張景森則回嗆黃國昌，政治狗仔的世界就是「狗性不改」，把任何事情都套成選舉劇本。

不過，柯文哲親訪立院藍綠黨團時，特別與民進黨總召柯建銘私下「雙柯會」，兩人會談時，對於總預算卡關，柯文哲表態「一起努力解決」，民進黨團幹事長鍾佳濱昨更直言總預算因此「出現一絲曙光」，呼籲朝野能夠放下利益成見，共同為今年度總預算尋求解套；另外，針對藍營推動《黨產條例》修法欲替救國團解套，民進黨團也喊話民眾黨勿忘過去「不當黨產回歸國家」的主張，盼撼動《黨產條例》修法的藍白合空間。

民進黨團副書記長林月琴直言，綠白之間合作「從《人工生殖法》是一個很好的開端」，因法案本來就可溝通到彼此都能接受方案，而非這2年來都是藍白談好後，連一點討論空間都沒有。

但她也說，目前還是要總預算優先，如果遲遲未過造成育嬰、生育補貼等年輕族群支持的政策被影響，甚至卡住社福政策，相信藍白也很難跟支持者交代，「這還是要看柯文哲的想法，盼柯可以帶給民眾黨一番新氣象」。