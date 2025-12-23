裕元花園搶外帶年菜商機 三款年菜組合任選

▲裕元花園酒店 推出金馬宴六人常溫外帶年菜 早鳥優惠價9,488元。（圖／裕元花園提供）

[NOWnews今日新聞] 馬年腳步近，台中星級飯店年菜外帶市場白熱化。台中裕元花園酒店搶攻全台60億年菜商機，重磅出擊，一舉推出三款外帶年菜組，並與名廚「阿鏡師」聯名合作，端出手路菜花膠鮑片燉雞湯加持，從大家庭的常溫中式圍爐、小家庭冷凍經典菜餚，到迎合新世代飲食潮流的西式蔬食，一應俱全，提供消費者多元且高品質選擇，2026年2月10日前訂購，享早鳥優惠。

在圍爐形式逐漸從大型聚會轉為小家庭、小聚會的市場趨勢下，外帶與冷凍年菜成為飯店及餐飲集團搶攻的主戰場。裕元針對不同家庭需求策劃三款組合，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金馬宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊。

▲裕元花園酒店 推出寶馬筵小家庭冷凍宅配年菜 早鳥優惠價3,980元。（圖／裕元花園提供）

其中「金馬宴」中式常溫年菜組合，適合5至6人份，早鳥優惠價9,488元。主打大家庭圍爐，一桌澎湃萬元有找，兼顧美味與體面。套餐包括「駿馬祥瑞六福拼盤」，集結紹興醉蝦、蒜苗烏魚子、五味中卷、牛腱心、蔥油雞與桂花心太軟等六款精選冷盤，象徵六六大順。還有「滿罈香花膠佛跳牆」，以花膠與多種珍饈海味細火熬煮，湯頭濃郁。另有「吉品鮑魚翠玉猴菇」、「富貴蜜汁火腿雙方」以及「冬香旺來蒸龍虎斑」等佳餚，從前菜、主菜到壓軸「馬到成功好運彩頭」蘿蔔酥餅，層層鋪陳、一桌年味一次到位。

鎖定小家庭客群的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合，適合3至4人份，早鳥優惠價3,980元，套組包括名廚阿鏡師首次聯名推出的「花膠鮑片燉雞湯」，嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等好料，以古法慢火細燉，湯色澄亮、膠質豐富、入口醇厚，被譽為「一鍋喝得出時間的湯」。組合中再搭配櫻花蝦香米糕、鮑魚三絲御羹、豐年筍絲蹄膀、醉香紹興雞腿與冰糖潤蓮子湯，完整呈現從開胃、主食、主菜到甜品的一條龍年夜飯。

▲裕元花園酒店推出玉馬翠雙人冷凍宅配蔬食年菜 早鳥優惠價1,938元。（圖／裕元花園提供）

呼應健康與蔬食風潮而推出的「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜，適合1至2人份，早鳥優惠價1,938元。套餐以低溫慢烤的「烤櫛瓜千層麵」為主角，新鮮櫛瓜片與濃郁醬汁層層堆疊，口感柔軟卻富有層次。另有「牛肝菌野菇醬起司菠菜餃」、「豌豆牛蒡素油飯」，再加上一碗湯頭淡雅卻餘韻深長的「飛龍頭昆布風味湯」，為蔬食年夜飯畫下溫柔而飽足的句點。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，因應民眾對於年菜的剛性需求，裕元今年將份量設計、運送方式與價格帶一次考量，從「大家庭萬元有找」到「小家庭每人不用千元」全面考量，讓消費者都能找到適合自己的過年味。2026年2月10日前，於裕元花園酒店線上商城預購中西式冷凍年菜組合，再享免運宅配到府服務。 (https://www.windsorinlife.com)。

