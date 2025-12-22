裕元花園酒店搶攻年菜商機 3款外帶組合各具特色

記者張益銘／臺中報導

伴隨著農曆馬年腳步將近，根據餐飲及通路業者預估，2026年臺灣整體年菜市場產值可望突破新臺幣60億元大關，外帶年菜市場年增約1至2成，有近3成民眾計畫選購外帶年菜組合，成為春節餐飲營收成長的重要動能。裕元花園酒店重磅出擊推出3款各具特色的外帶年菜組合：「金馬宴」、「寶馬筵」及「玉馬翠」，從大家庭的常溫中式圍爐、小家庭的冷凍經典菜餚，到迎合新世代飲食潮流的西式蔬食，一應俱全，為消費者提供最多元且高品質的年節餐飲選擇。2026年2月10日前完成訂購，還可享有早鳥優惠及免運宅配府服務，讓民眾輕鬆在家享受五星級的團圓饗宴。

廣告 廣告

在圍爐形式逐漸從大型聚會轉為小家庭、小聚會的市場趨勢下，外帶與冷凍年菜成為飯店及餐飲集團搶攻的主戰場。裕元花園酒店針對不同家庭需求精心策劃了3款組合，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金馬宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊，讓民眾免進廚房也能端出星級好菜。

今年最受矚目的亮點，莫過於裕元花園酒店首次與知名主廚「阿鏡師」的聯名合作，共同於「寶馬筵」冷凍年菜組合中推出其經典手路菜－花膠鮑片燉雞湯，榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項臺中伴手禮大獎肯定。

「金馬宴」中式常溫年菜組合（5至6人份，早鳥優惠價9,488元）主打大家庭圍爐，一桌澎湃卻「萬元有找」，兼顧美味與體面。套餐以「駿馬祥瑞六福拼盤」揭開序幕，集結紹興醉蝦、蒜苗烏魚子、五味中卷、牛腱心、蔥油雞與桂花心太軟等6款精選冷盤，象徵六六大順、福氣齊聚；「滿罈香花膠佛跳牆」則以花膠與多種珍饈海味細火熬煮，湯頭濃郁、寓意富貴圓滿；延續澎湃氣勢，「吉品鮑魚翠玉猴菇」以Q彈鮑魚、爽口翠玉時蔬搭配養生猴頭菇，口感清爽卻不失尊榮；「富貴蜜汁火腿雙方」則以鹹甜交織的蜜汁火腿夾入鬆軟麵皮，一口富貴、一口吉祥，象徵財富雙至、好運成雙。以及「冬香旺來蒸龍虎斑」等佳餚，從前菜、主菜到壓軸「馬到成功好運彩頭」蘿蔔酥餅，層層鋪陳、一氣呵成，一桌年味一次到位，無論宴請長輩或親友團聚，都顯體面大方。

鎖定小家庭與三代同堂少人數團圓客群的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合（3至4人份，早鳥優惠價3,980元），平均分攤下來每人不到千元，即可在家享受得獎名湯與經典家常菜。這款重點為與名廚阿鏡師首次聯名推出的「花膠鮑片燉雞湯」，嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等好料，以古法慢火細燉，湯色澄亮、膠質豐富、入口醇厚，被譽為「一鍋喝得出時間的湯」。不僅榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」及多項台中伴手禮大獎肯定，加熱即食、方便上桌，也是年節送禮或團圓進補兼具面子與裡子的首選。組合中再搭配櫻花蝦香米糕、鮑魚三絲御羹、豐年筍絲蹄膀、醉香紹興雞腿與冰糖潤蓮子湯，完整呈現從開胃、主食、主菜到甜品的一條龍年夜飯。

呼應近年健康與蔬食風潮，裕元花園酒店同步推出「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜（1至2人份，早鳥優惠價1,938元），專為小家庭、雙人或蔬食族群打造儀式感十足的圍爐選擇。套餐以低溫慢烤的「烤櫛瓜千層麵」為主角，新鮮櫛瓜片與濃郁醬汁層層堆疊，口感柔軟卻富有層次；「牛肝菌野菇醬起司菠菜餃」以多種野菇與起司、菠菜入餡，一口咬下菇香、奶香與蔬菜甘甜在口中交織；還有結合醇厚醬香，層次分明，鹹香入味的「豌豆牛蒡素油飯」，再加上一碗湯頭淡雅卻餘韻深長的「飛龍頭昆布風味湯」，為蔬食年夜飯畫下溫柔而飽足的句點。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示：「隨著外帶年菜市場規模擴大與小家庭圍爐潮興起，今年由喆園鮑魚中餐廳杜再邦主廚與Hidden Eight映景觀餐廳李後賢主廚，為因應民眾對於年菜的剛性需求，將份量設計、運送方式與價格帶一次考量，從「大家庭萬元有找」到「小家庭每人不用千元」，讓消費者在不同生活型態下，都能找到適合自己的過年味。同時看好今年年菜外帶銷售目標較去年成長1至2成，也藉由與名廚聯名、多元菜系與早鳥免運等行銷策略搶攻春節商機。」2026年2月10日前於裕元花園酒店線上商城預購中西式冷凍年菜組合再享免運宅配到府 (https://www.windsorinlife.com)。

金馬宴6人常溫外帶年菜。（裕元花園酒店提供）

寶馬筵小家庭冷凍宅配年菜。（裕元花園酒店提供）

玉馬翠雙人冷凍宅配蔬食年菜。（裕元花園酒店提供）