裕慶-KY 11月營收持穩 商用展示架助力

財經中心/綜合報導

裕慶金屬(6957)11月合併營收2.09億元，較去年同期持穩；即使今年受電動床機構件主力客戶訂單出貨減少，影響整體營收規模，累計2025年1至11月合併營收為31.49億元，年減6.13％，惟集團核心商用展示架業務仍保持成長態勢，助力業務結構持續優化，並挹注整體營運動能逐步回溫。

裕慶-KY指出，11月商用展示架業務銷售持續展現成長態勢，此業務營收佔比已連續7個月皆相較去年同期呈現攀升水準，凸顯旗下客戶對於展示架產品的採購需求持續保持正向趨勢。此外，觀察多家主要客戶於年底前完成新門市拓點及既有門市改裝升級計畫，有助於後續展示架業務訂單認列，有望進一步推升未來銷售表現。

廣告 廣告

在業務布局方面，裕慶-KY近年已為商用展示架業務建立明確成長曲線，持續擴大合作客戶量體，新客戶開發與新專案導入進度持續推進，多項商用展示架專案已於第四季逐步進入出貨或試量產階段，預期於明年逐步放量，成為帶動未來營運成長的重要動能，裕慶-KY亦持續深化「設計+製造+後勤服務」核心競爭力，以提升客戶長期業務黏著度並拓展更多新專案、新客戶承接契機。

因應全球供應鏈調整與客戶多元化採購需求，裕慶-KY已完成台灣、中國及印尼等多地生產據點布局，得以依市場區域與客戶需求彈性調配產能，不僅有助分散生產風險，亦提升對關稅政策變動的應變彈性。其中，印尼新廠已正式進入試產階段，除規劃供應電動床機構件業務新客戶需求外，亦積極切入後倉儲貨架相關產品供應鏈，目前正進行客戶送樣與驗廠作業，並同步拓展當地大型超市與零售通路客戶開發，為未來業務接單開拓新成長空間。

展望未來營運，裕慶-KY將持續以商用展示架ODM業務為核心成長引擎，透過擴大國際客戶合作、推進新專案量產時程及優化全球產能配置，逐步提升整體營運韌性與獲利能力精進。隨著新客戶與新產品專案於明年持續發酵，加上多元生產據點效益逐步顯現，有望推動未來營運步入成長軌道，並為中長期營運奠定良好基礎。