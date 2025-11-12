裕慶-KY 3Q 3.59元 前3季5.41元
【記者柯安聰台北報導】裕慶-KY（6957）公布2025年第3季財報，受惠商用展示架ODM訂單動能持續放大，加上新台幣兌美元匯率貶值挹注，稅後淨利1.94億元，季增419％、年增132％，每股稅後盈餘3.59元，第3季獲利寫下今年單季新高；累計2025年前3季稅後淨利2.95億元，每股稅後盈餘5.41元。
裕慶-KY表示，第3季獲利創高，主要來自商用展示架ODM業務訂單認列穩健成長，主要百貨與零售連鎖店(K)、美國居家修繕龍頭(H)與(L)、寵物用品品牌(P)，以及新導入的全美第2大折扣零售通路商(T)等客戶訂單出貨明顯提升等，隨著新專案量產進度推進與急單需求出貨挹注，第3季商用展示架ODM業務營收比重提升至84.18％，挹注整體營運動能向上態勢，並凸顯裕慶-KY近年深化多元品牌合作策略綜效漸顯。
裕慶-KY 2025年第3季整體毛利率回升至39％，主要受惠高毛利商用展示架ODM業務出貨比重提升，以及匯率與關稅政策變動下，公司已與多家客戶完成調漲協議，確保成本轉嫁效益同步反映，同時，集團持續強化費用控管與營運效率優化，同步帶動第3季營業利益率、稅後淨利率分別達22％與18％，相較上季與去年同期提升，並締造三率三升佳績。（自立電子報2025/11/12）
