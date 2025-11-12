裕慶-KY 3Q 3.59元 前3季5.41元

蘇州近日舉行的「2025江蘇人工智慧創新發展大會」宣布，將支持探索一人公司創業模式，以帶動人工智慧產業發展。在AI協助下，「個人＋AI員工即公司」或「單人＋AI即獨角獸」被視為未來創業的新形態。為此，江蘇在「十五五」時期，將對相關領域提供單一項目最高人民幣1億元的補助。

中時財經即時 ・ 4 小時前