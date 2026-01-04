裕成拉鏈捐四五０萬高規救護車

裕成拉鏈慨捐五百五十萬高規救護車及裝備，強化關仔嶺偏鄉急救網，消防局回贈感謝狀。

（讀者提供）

記者陳佳伶∕新營報導

愛心企業裕成拉鏈負責人鄭先生得知關嶺分隊救護車輛與裝備亟需汰換，秉持「取之社會、用之社會」理念，四日低調捐贈一部價值四百五十萬的的高規格救護車、並額外配置價值一百萬元的自動心肺復甦機，以愛的行動強化山區急救網。

裕成拉鏈負責人鄭先生把對父母孝心化做大愛，四日捐贈消防局關嶺分隊這部高規格救護車並配置自動心肺復甦機；捐贈儀式溫馨隆重，展現企業回饋鄉里的熱忱，更實質提升山區緊急救護的存活率。

廣告 廣告

鄭先生表示，這份愛的禮物蘊含對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動強化地方醫療量能，縮短到院前的救護時間，守護這片土地上的居民。

消防局局長楊宗林說，關嶺地區路途遙遠，高品質的急救處置是救命關鍵，此次配置的百萬級「自動心肺復甦機」，能在救護車行駛於顛簸山路時，取代人力進行不間斷的精準按壓，相當於在車上增加了一名專職的救護技術員（ＥＭＴ），對於提升到院前心肺功能停止（ＯＨＣＡ）患者的存活率具有決定性的影響。

這部集結頂尖設備與滿滿愛心的救護車，未來將成為鄉親堅實的依靠，期盼這份溫暖能發揮拋磚引玉的效果，帶動更多人攜手守護大台南，讓善的循環生生不息。