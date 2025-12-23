裕日車估明年車市42萬輛 續評估引進美規車款

南投縣 / 綜合報導 南投合歡山通往武嶺的路段，民眾目擊一輛白色休旅車右側車輪卡在水溝，整輛車動彈不得，一旁有好幾位熱心民眾下車合力幫忙推，第一次失敗還刮傷底盤，但嘗試幾次後終於成功把休旅車推上路面。對此車廠業者認為，手動推車的方式可能造成車輛受損，與其省錢面臨虧更多的風險，最好的方式還是直接請拖吊車來協助。 超過10名男子圍在白色休旅車前，休旅車右邊兩個輪胎卡在水溝內，車子動彈不得，所有人把雙手放在車殼上，邊用力推也用力搖，車子確實往前了但沒有被推起來。反而是休旅車底盤發出明顯被刮到的聲音，眼看車子推不動，但現場的熱心民眾沒有放棄，繼續推，卡在水溝內的兩個輪胎終於被推上來，車子成功被推回路面，所有人在現場拍手歡呼，但車子底盤被刮壞了，為了省錢不叫拖吊車反而虧更多。休旅車被困住的地點，在南投台14甲松崗往翠峰的路段，是通往合歡山武嶺的必經之處。影片在今（22）日被目擊者PO上社群，底下也有不少網友貼出相同經歷，同樣也是好幾個人圍在車旁邊，合力一推把車子推上路，在這個路段有不少駕駛，一不注意開太偏，車子就可能跌水溝因此卡住，輪胎業者陳江鴻說：「最好是叫吊車，如果硬把它推上來有可能造成油管，還有剎車油管破裂，滿危險的。」車廠業者說，這樣子推雖然運氣好，可能可以直接推上來，但更大的機率是造成車輛受損，最好的方式除了在現場找東西把輪胎墊高，也可以直接打電話請吊車協助，不只省力也能避免愛車因此損壞，花更多錢。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話