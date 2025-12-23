裕日車估明年車市42萬輛 續評估引進美規車款
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）裕隆集團關係企業裕日車總經理姚振祥今天預估，2026年台灣新車掛牌數目標42萬輛，較今年約40萬輛小幅成長，期盼明年不確定因素逐漸明朗。他表示，裕日車持續考量進口美規車可能性，預期2027年逐步落實導入進口車。
NISSAN下午舉辦2026台北新車暨新能源車大展預賞活動，裕隆日產汽車宣布在台灣市場展開Re-shaping品牌啟動計畫，規劃2026年回歸基本，2027年穩定成長，2028年重返榮耀，3年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的目標。
姚振祥會後接受媒體採訪，談到今年營運。他指出，今年裕日車銷量將是谷底，2026年期盼回升。
展望2026年台灣車市，姚振祥評估，明年台灣車市景氣會比今年好一點，目前車市競爭品牌車廠眾多，裕日車持續規劃品牌年輕化以貼近消費者。
姚振祥透露，裕日車正評估進口美規車，仍需觀察關稅政策何時定案，裕日車會依據狀況逐步檢視，評估價格和滿足消費者需求等因素，預計2027年開始陸續導入進口車款。
展望2028年，姚振祥表示，裕日車目標銷售輛數較今年提升，需要新車款帶入銷量，市占率越多越好。
裕日車副總經理李昌益說明，裕日車積極導入新車款，提升體質因應市場競爭激烈；待關稅政策底定，可快速算出成本以因應導入適合車款，裕日車持續提升車款品質，跟隨NISSAN定位精緻文化科技品牌路線。（編輯：張良知）1141223
