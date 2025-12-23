裕日車估2026年台灣車市42萬輛 耐心打底期盼2028年重返榮耀

裕日車總經理姚振祥（左）今日出席自家所舉辦的「2026台北車展Formula E首發預賞」活動。

趕在「2026台北新車暨新能源車大展」開展前夕，今（23日）下午裕日車管理層搶先對外亮相、發聲，裕日車總經理姚振祥評估，2026年台灣新車掛牌數有望來到42萬輛，裕日車更視2026年為自家營運恢復買氣的打底年、2027年為穩定成長年，並期盼在2028年重返榮耀同時迎來成長力道。

台美關稅雖然還未正式宣布，不過車業普遍已經認定「美規車」就是會以優惠關稅的態勢登台開路，因而炒熱「美規車」話題，對此，姚振祥也不諱言，持續評估進口美規車的可能性，並預期2027年應該會導入進口車。

裕隆日產總經理姚振祥與副總李振昌。

姚振祥更坦言，2025年是裕日車銷量谷底，並期盼一步步調整體質，讓2026年迎來買氣恢復、2027年得以穩定成長，進一步眺望2028年重返榮耀。

同時，裕日車趁勢宣布，於台灣市場展開「Re-shaping品牌啟動計劃」，落實三大品牌DNA：電駆の革新、心技の先進、進化の信頼，建構「感動 ∙ 源自細節」品牌精神，透過此計劃，規劃於3年內達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的願景。

在開展前夕，裕日車先行透露，「2026台北新車暨新能源車大展」將對外展出2大重點車款，分別是「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第三代e-POWER動力科技的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，就是要為自家展出聲勢先行暖身。

