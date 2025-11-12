裕日車加速電動化布局 新副總上任帶來新戰略

記者鍾釗榛／綜合報導

李昌益先生接任裕隆日產汽車副總經理一職。（圖／資料照）

面對全球汽車產業朝電動化與智慧化轉型的浪潮，裕日車也正式啟動「組織升級模式」。董事會宣布由李昌益先生接任副總經理，於114年11月16日正式生效。這位熟悉市場、經驗豐富的業界老將，將為裕日車注入全新動能，帶領團隊穩健前行。

李昌益先生曾在裕隆集團與多家國際車廠歷練，對品牌經營、通路管理與市場佈局都有深厚實戰經驗。他不僅見證台灣汽車產業的轉變，也深知品牌要如何在競爭激烈的市場中突圍。未來他將主導NISSAN與INFINITI品牌策略，強化品牌價值、優化通路體系，並深化行銷佈局，為裕日車打造全方位競爭力。

廣告 廣告

裕日車表示，此次人事布局是因應產業變革的重要一步，未來將加速新能源車與乘用車的發展，同步強化品牌形象與服務品質。透過新團隊的整合與策略協作，裕日車目標在變動劇烈的市場中保持穩健成長，展現「轉型不止步、創新不停歇」的決心。

新人事布局是因應產業變革的重要一步，未來將加速新能源車與乘用車的發展。（圖／NISSAN提供）

隨著新副總的加入，裕日車將以更靈活的經營模式，應對市場變化與消費者需求。未來不僅是電動化產品的競爭，更是品牌信任與體驗的對決。裕日車期盼在新領導團隊帶領下，開創品牌新局，持續穩固在台灣汽車市場的關鍵地位。

更多三立新聞網報導

不是修車、是救回家人！花蓮老SAAB「回家」故事暖翻天

特斯拉王朝要崩？前車廠CEO爆料：馬斯克可能放棄造車！

福斯商旅「買一送一」開搶！抽中Polo開回家

鳳凰颱風來了！車主必看「泡水三階段」自救指南 專家揭「1做法」有救

