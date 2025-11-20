裕日車第三季終於轉盈 2026擬導入歐規車型拚翻身
在台灣車市持續面臨關稅不確定性、消費者觀望情緒濃厚的情況下，裕日車今年前十月銷量大幅下滑，但公司19日於法說會宣布，第三季營運終於轉虧為盈，成為今年最明顯的好轉訊號。面對新車銜接與產品結構轉型壓力，裕日車也罕見鬆口，2026年有望在台導入歐規進口車型，美規車款也在積極評估中，希望藉由全新產品線拉動品牌體質翻升。
車市動能疲弱 裕日車今年銷量跌三成
今年台灣車市受關稅談判拖延、外部景氣偏弱等因素影響，整體市場動能顯著放緩。裕日車自年初便受進口車關稅議題壓著走，多數消費者不敢貿然購車，甚至連試乘都延後。根據公開資訊，Nissan、Infiniti前十月銷量僅10,644輛，年減約35％，創下近年最深跌幅。
不僅整體車市偏冷，裕日車的產品線也面臨新舊銜接問題。母廠日產（Nissan）在全球布局上轉向更快節奏的轉型策略，部分重點車型的更新時程延後，使得台灣市場在2025年出現短期「產品空窗期」。裕日車表示，今年在產品調整過程中，部分油車與休旅車款受影響較大，必須等待後續小改款與更新。
第三季轉盈是轉折點 減稅上路後展間人潮回溫
即便前十月銷量承壓，裕日車仍在營運上交出好成績。營運團隊在法說會指出，第三季公司稅後成功轉正，主要包括成本控管、產品組合調整、部分改款車交車，以及加值服務業務成長等因素。
裕日車指出，自10月開始，因應政府啟動貨物稅減徵政策，展間立即出現明顯反彈，包括來店數、試駕量、成交率都有雙位數成長，展間反應速度快，也讓公司對第四季抱持相對樂觀態度。業界人士分析，若政策延續並搭配新車補強，2025年裕日車的銷售成績有機會止跌回穩。
2026年擬導入歐規車型 美規車也在觀察名單
在法說會上，裕日車總經理姚振祥表示，為提升產品競爭力，裕日車已與母廠密切討論多個市場的車款導入可行性。他透露，2026年會評估導入一款歐規進口車型，目前正在與母廠確認法規、配額與市場定位。
至於市場高度關注的美規車，裕日車也坦言正在積極研究，若台美關稅談判出現積極進展，不排除導入美規休旅或中型車款，以強化產品結構。
業界解讀，日產近年在歐洲市場推出的電動車與跨界新車款極具競爭力，若裕日車能提前卡位，將有助於品牌重新建立技術與產品亮點；同時，台灣市場對美規車款接受度高，一旦關稅豁免，將對裕日車在產品端帶來重大突破。
產品線持續更新 盼拉動品牌體質回升
除了規畫導入全新規格車款，裕日車也將在2025年起陸續推出既有車型的小改款與特仕車，以延長產品生命週期、維持市場曝光。公司強調，產品的更新節奏會加快，目的是讓品牌重新回到消費者的選擇清單。
裕日車指出，未來也會結合集團資源，包括裕隆在儲能、電動車零組件、車隊服務等領域的布局，打造更完整的生態鏈，使車輛銷售不再是唯一業務來源。
一名車廠主管分析，自主導入歐規與美規車款，象徵裕日車逐步從傳統「母廠代理」模式轉向更彈性的市場策略，對品牌體質將是一大轉折。
關鍵仍是產品與時機 裕日車能否在2026年翻身？
儘管第三季轉盈是重要里程碑，但面對銷量下滑、產業轉型與關稅不確定性，裕日車仍不能掉以輕心，2026年是否能靠歐規車型重啟成長，市場也多所觀望。車界人士直言，一旦關稅問題明朗，且裕日車能在第一時間導入具話題性的國際車款，「明後年不僅有機會止跌，甚至有望迎來反彈」。
在市場變局與產品更新交錯的階段，裕日車正走在一條重新找回競爭力的關鍵路口。
