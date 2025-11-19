裕日車：明年擬導入歐規進口車 未來評估引進美規車
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）裕隆集團關係企業裕日車總經理姚振祥今天表示，2026年在台灣評估導入一款歐規車型進口車，預期明年中國大陸東風日產銷售會較今年略佳，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。
裕日車下午舉行法人線上說明會，觀察今年前10月銷售概況，裕日車指出，今年前10月NISSAN加上INFINITI品牌總銷售1萬644輛，較去年同期下滑35.2%，除了受總體市場關稅變動影響外，母廠轉型與新產品銜接時程課題，整體銷售表現受到一定影響。
展望今年台灣車市，裕日車表示，受關稅議題影響，預估今年台灣新車總市場銷量約40萬輛，預估較2024年的44.9萬輛減少，後續持續關注變化。
姚振祥在回答法人提問時表示，2026年裕日車評估導入一款歐規車型進口車，其他現有車型將陸續推出小改款及特仕車款，未來裕日車也將視對美關稅及法規磋商結果，評估引進美規進口車款。
觀察中國大陸東風日產銷售，裕日車指出，今年前9月銷售實績41.9萬輛，今年前3月累計銷售較去年同期下滑29.5%，但今年前9月累計銷售年減幅度已縮小至9.4% ，銷售狀況逐漸改善。
裕日車表示，東風日產儘管受中國大陸自主品牌電動車熱銷擠壓，已透過本土化策略，加快電動車開發上市因應，4月首款N7上市後6個月，累計銷量已達4.37萬輛。
姚振祥預期，明年中國大陸東風日產將推出多款新車型，預期可帶動銷售，較今年略佳。
裕日車說明，東風日產融合GLOBAL（全球化）與LOCAL（在地化）的經驗和優勢，以「GLOCAL」新模式，規劃今年至2027年陸續推出10款車型，並規劃2026年第4季起將進軍海外市場，可推升品牌銷量。（編輯：楊凱翔）1141119
其他人也在看
頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？
「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市......風傳媒 ・ 3 小時前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 4 小時前
TOYOTA推出賣相極佳的全新旗艦電動房車bZ7，將撼動TESLA Model S的市場地位？
特斯拉（Tesla）全球電動車銷售不斷下滑，不只是因為市場需求趨緩，來自傳統汽車大廠推出新款電動車的逆襲，也侵蝕了特斯拉的電動車市占。TOYOTA近日和中國廣汽合作，打造的新款 bZ7 電動房車，不僅具備時尚亮眼的外觀和內裝，其配備和科技水準之高，也令人印象深刻，就尺寸大小而言，bz7的主要競爭對手，將是特斯拉 Model S 和比亞迪的 Han L 。汽車日報 ・ 1 天前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 23 小時前
2026福特六和國產新戰力，全球戰略車Territory 1.5T Per4mance Hybrid四電驅，油電引擎綜效245ps馬力平均油耗20km/L，預售價格101.9萬亮眼登場
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-JuTerritory 1.5T Per4mance Hybrid油電渦輪系統上市頂級客車規格，售價暫定101.9萬元(含貨物稅與舊換新減免約8萬元)，針對日系SUV市場而來。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
韓系越野新星 Hyundai Crater挑戰Bronco、Land Cruiser
Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，這款概念SUV將於11月20日在洛杉磯車展正式亮相。不同於現行Hyundai休旅車多走城市或家庭舒適取向，Crater以硬派越野為核心DNA，被視為品牌首次正式挑戰Ford Bronco、Jeep Wrangler、Toyota Land Cruiser等越野名將的作品。Crater也被推測為未來XRT性能越野車型的設計基礎，象徵Hyundai將進入更具野性與探險精神的產品領域。Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，象徵品牌將進入更具野性與探險精神的產品領域。從官方預告圖可以看到，Crater擁有短前後懸、大角度離去角與厚重大輪拱，展現出真越野車的架勢。Pixel風格的LED頭燈延續Ioniq系列家族語彙，但搭配方正、結實且接近軍事風格的車身線條，視覺衝擊感比過去XRT車型更強烈。封閉式水箱罩與平整外板也暗示了電動化可能性，但目前Hyundai仍未證實其動力規格。若未來投入量產，市場預期可能提供燃油與油電選項，以對應Jeep與Ford在燃油引擎越野市場的強勢定位。 現代過去推出過Santa FeCarture 車勢文化 ・ 17 小時前
全國首款油電機車 PGO 威力 125 獲第 34 屆台灣精品獎！
PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。2GameSome ・ 1 天前
雪鐵龍1980年代經典廂型車Type H 回歸市場，變身時尚電動車
看到它那波紋般的車身鈑件，你也許會聯想到Rimowa品牌最經典的金屬外殼皮箱，雪鐵龍（Cotroen）旗下的經典廂型車Type H，最早於1947年推出，1984年停產， H型轎車雪鐵龍是二戰後開發的簡單、低成本的前輪驅動廂型車，採用與雪鐵龍2CV相同的設計概念，但採用無框架、一體式車身結構。英國的雪鐵龍老車改裝廠The 2CV Shop與義大利車體廠商Caselani的合作，讓這台車經典廂型車重返市壇，變身成為電動化復古廂型車。汽車日報 ・ 15 小時前
【怎能不愛車】全球限量、不說產量！BMW 50週年特仕版超神秘
BMW 3系正式邁入半百，品牌直接端出重磅級的M340i xDrive 50週年紀念版慶生，把五十年來的經典回憶一次濃縮在這款特仕車裡。這次的外觀選色不是一般3系看得到的，而是向E21到E90等早期世代致敬的五款復古車色，全都帥得讓老車迷心臟直接爆擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婦推嬰兒車過馬路遭撞！ 直行車未禮讓還肇逃
新北市 / 綜合報導 新北市新店區一名婦人，日前推著嬰兒車過馬路，因為路口分別是閃光黃燈及紅燈，她因此快步穿越，沒想到一輛直行轎車沒有禮讓，直接開過去還擦撞到嬰兒車，讓婦人嚇了一大跳。有網友在底下留言，這輛車疑似之前也有違規紀錄，多次被檢舉。民眾提供影片，這輛車曾經逆向闖入車道，害得他差點摔車，如今在新烏路上又違規，所幸嬰兒沒事，但婦人肩膀不舒服，目前已經驗傷並完成報案，警方也將通知肇事車主到案說明。婦人推嬰兒車快步穿越馬路，下一秒一輛直行車開過，撞到嬰兒車，婦人被嚇得原地愣住，肇事車竟然沒停下好傻眼，換個角度看，轎車呼嘯而過，嬰兒車被撞開還好沒有倒，婦人趕緊走到路邊，查看嬰兒是否受到驚嚇或受傷。附近居民說：「天天都在過(馬路)，那個也不行，我們要過去的時候，它(車輛)一直過去過去，我手就把它擋了，我說我要過。」驚悚瞬間就發生在新北市新店區，新烏路一段路口，昨（16）日下午，62歲林姓婦人推嬰兒車走斑馬線，轎車不禮讓撞上還肇逃，民眾目擊幫忙以車追人想攔阻，無奈沒追上，記者羅立安說：「記者實際回到現場，發現這個路口都是閃紅燈的狀態，如果民眾想要安心一點過馬路，可以選擇先按下這個按鈕，之後等待號誌變成綠燈再做通行。」影片在網路發酵，眼尖網友比對車牌，發現這台車疑似多次違規，事發在8月底一樣在新烏路一段。機車一過彎緊急剎車，因為眼前這車囂張逆向闖入車道，騎士差點摔車，但駕駛不停不理還落跑，今年9月10月，同一台車也接連被舉發，網友說把烏來山路當廚房在開，這次擦撞嬰兒車，好險嬰兒沒大礙，但婦人因右肩不適，前往醫院驗傷並報案，警方也將通知車主到案說明。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
政府普發一萬首波已入帳！Toyota有禮再加碼
響應政府普發一萬元，Toyota總代理和泰汽車即日起推出「政府普發一萬，Toyota有禮」活動，凡於2025年11月1日至 2025年12月31日期間，至Toyota全台服務據點(服務廠及保修站)進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，包含引擎、輪胎、電瓶、煞車、傳動系統及底盤，讓車主出行更開心、用車更安心。地球黃金線 ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Kia Select 原廠精選中古車服務再進化！官網全新會員功能上線
繼首座Kia Select實體展示中心進駐Kia台北旗艦店後，Kia總代理台灣森那美起亞宣布，Kia Select官方網站全面升級，以「用全心．讓您安心」的理念，打造Kia一站式換購體驗，開啟更完整的擁車旅程。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
即使零下刺骨，全新Mercedes-Benz GLB仍然讓你感受「回家」的溫暖！
全新GLB目前正在氣候風洞進行寒冷天氣測試。此技術可模擬低至攝氏零下40度的低溫和極端暴風雪天氣。全新緊湊型SUV的內裝首次曝光，最多可容納七人。可選裝MBUX超級智慧大螢幕，並擁有更靈活的內部空間。2025年大改款Mercedes-Benz GLB即將在12月8日盛大登場，這款豪華緊湊型SUV不只是內裝全面升級、科技感爆表，更拼實用乘坐舒適與多元動力選擇。從寒冷到炙熱的極端氣候測試，到讓人愛不釋手的七人座空間，全新GLB將用細節與科技持續寫下三芒星家族的精彩篇章。內裝大躍進：三螢幕MBUX Superscreen霸氣登場內裝最大亮點無疑是與新CLA同步的MBUX Superscreen三螢幕座艙，結合10.25吋數位儀表、14吋中控觸控螢幕及同尺寸副駕螢幕，讓駕駛與副駕乘客都能輕鬆操控資訊系統。全新設計的多功能方向盤重現實體滾輪和快捷鍵，操作直覺又便利，且配有引人注目的圓形空調出風口，搭配懸浮式中控台與無線充電，科技感與豪華感雙飛升。▲全新GLB內裝捨棄繁複線條，採用極簡純粹科技美學。搭載選配的MBUX Superscreen，橫跨整個儀表板，配合懸浮式中控台和流線感十足的空調出風口CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
福斯深陷財務危機 全球新車計畫恐全面凍結
德國汽車巨頭Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰。由於全球汽車市場成長放緩、生產成本攀升，以及美國延續的高額關稅衝擊，VW的資金壓力逐漸浮上檯面。原本應在上週通過的多項重大投資案，如今全部被集團董監事會延後審批，這不只是會影響旗下品牌的未來產品，更可能使全球近百座工廠的現代化進程停滯。內部人士透露，董監事會對目前財務狀況信心不足，在未看見更明朗的營運方向前，不願批准這些攸關生存的巨額支出。Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰，品牌未來的車款，可能會因這場資金風暴而陷入「全面卡關」。據德國媒體報導，福斯在2026年的投資計畫中，面臨約110億歐元（約台幣3,973億元）的資金缺口。原本集團規劃在未來五年投入1600億歐元（約台幣5.8兆元）用於研發、工廠現代化及新世代電動車平台，但如今這筆預算顯然無法覆蓋所有需求。這項投資案不僅會決定哪些車型能順利投入量產，更將影響哪些工廠能獲得升級與維護。如果投資案持續延宕，不僅VW內部的產品開發將被迫放緩，其上下游供應鏈也會因訂單與生產規劃的不確定性而陷入停擺。簡言之，Volkswagen系列未來的車款，可能會因這場資金風Carture 車勢文化 ・ 1 天前
【怎能不愛車】三馬達＋冷卻黑科技！AMG電動GLC要讓性能迷腿軟
賓士之前推出的電動版GLC已經有483匹馬力的漂亮成績，沒想到AMG一接手就準備要把規格往超跑區送。最新消息指出，AMG版本的目標加速是0到100km/h加速低於3秒，動力更可能突破900匹。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
折扣最高 30 萬元，Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 6 指定車型本月購車優惠加碼
Hyundai 旗下的 IONIQ 6 以及 IONIQ 5 N，11 月在台推出折扣幅度不小的購車優惠，指定車型最高可現折 30 萬元，也可選擇百萬元的高額分期零利率方案。DDCAR電動車 ・ 1 天前
XPEL推出改色車漆保護膜，解鎖風格與防護新境界。多款高級色彩、質感選擇與10年保固！
長久以來，汽車愛好者在追求車身色彩個性化時，往往需在昂貴的烤漆重塗或缺乏耐用性的傳統改色膜之間做出取捨，而隨著車主對個性化車色與車漆長效保護的需求日益提升，全球汽車防護領導品牌 XPEL 宣布在台正式推出全新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF），以兼具風格與防護的創新科技，開啟汽車包膜個性化色彩與頂級防護的新篇章。此款產品延續 XPEL 在車漆保護膜領域近 30 年來的專業技術，並進一步解鎖多彩車漆風格，以兼具風格與防護的創新理念，為想讓愛車煥然一新、展現個人風格的車主，帶來色彩更耀眼、性能依舊頂尖且持久的全新體驗。XPEL 改色車漆保護膜系列共推出 16 款靈感源自原廠車色的高級色彩，並提供亮光、消光與金屬光澤三種質感選項，滿足不同風格偏好的車主需求。告別透明車漆保護膜的單一選擇，XPEL改色犀牛皮以16款靈感源自原廠車色的高級色彩，提供業界領先的10年保固，展現自然協調且不失個性的風格。改色車漆保護膜的上市進一步完善了 XPEL 汽車保護膜的產品陣容，也是車主們引頸期盼以久的產品。從透明到彩色車漆保護膜、內飾保護膜、汽車隔熱紙，到前擋玻璃保護膜，XPEL 以創新科技引領汽車保護CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
放大版的 iX3？有純電動力的 BMW 新世代 X5 明年亮相，外型和內裝特色先行曝光
BMW 今年 9 月發表了全新世代的 iX3，率先導入 Neue Klasse 平台技術和全新的造型設計，後續 BMW 也打算把 iX3 的外觀風格和技術拓展到其他車款，新一代 X5 車系也將受惠。DDCAR電動車 ・ 1 天前
挑戰EA888 EVO4動力極限(下) Golf GTI 8代入手指南
這部受訪的高階GTI 8作品為例，活塞連桿就已更換為林木自動車自家推出的WSPORT鍛造套件，該套件可視改裝需求調整壓縮比，或稍微加大活塞直徑，不過受訪這部還是保持原廠的9.6:1壓縮比並未降低，避免出現明顯的渦輪遲滯，讓低速加速反應依然維持良好表現。車訊網 ・ 1 小時前