裕日車：油價對車市影響小 第2季若回穩下半年可期

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）裕日車總經理姚振祥今天表示，中東局勢緊繃和國際油價波動，對於台灣車市影響小，屬於短期因素，若第2季表現回穩，下半年車市可期，目前預估今年台灣新車掛牌數42萬輛。

談到美國關稅與美規車議題，姚振祥表示，美製美規車進口動向，可能要等待關稅政策底定後方可明朗，現在已有品牌車廠陸續推出各項方案，加速美製歐規車在台灣銷售力道。

裕日車上午舉行新車款發布會，會後姚振祥接受記者短暫採訪。觀察美國及伊朗戰爭局勢變化，姚振祥表示，「這麼大的事情不可能一下子收尾」，他分析，會有個台階讓雙方下，逐步將影響淡化。姚振祥預期，中東緊繃局勢和國際油價波動可漸趨緩，對台灣車市影響漸鈍化。

展望今年台灣車市表現，姚振祥指出，第1季市況相對緩，看第2季整體市場表現，若第2季回穩，下半年台灣車市有機會好轉，主要是下半年主要品牌車廠將加大新車銷售力道，推出各種販促方案。（編輯：張均懋）1150415