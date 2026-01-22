裕融去年每股賺7.68元 看好東南亞布局成效顯現

（中央社記者潘智義台北22日電）裕融企業今天公布2025年自結合併歸屬母公司股東淨利為新台幣46.53億元，每股盈餘（EPS）為7.68元。裕融表示，隨著納管金保法調整完成，加上東南亞「菲馬雙引擎」布局成效顯現，對今年營運持審慎樂觀態度，力拚重返成長軌道。

在台灣市場方面，裕融企業表示，近來市場關注集團垂直整合納智捷品牌一事，裕融已與新的經營團隊進行對接，新車分期業務不受影響。且長期以來，新車業務30天以上延滯率均維持在0.2%以下，不論是關稅或整合納智捷品牌議題，風險均可控。

在海外巿場方面，裕融企業指出，菲律賓保險代理業務於2025年4月啟動後，與融資業務形成綜效，為客戶提供「融資加保險」一站式服務，建構完整生態系。裕融順利取得馬來西亞Money Lending（放款業務）執照並正式營運，助力突破租賃框架，為中小企業及個人提供合法彈性信貸，填補資金缺口並落實普惠金融。

裕融企業強調，東南亞市場業務推展表現亮眼、優於預期，今年起對整體獲利產生貢獻。中國方面，整體經濟環境仍處於調整階段，未來持續採取穩健經營策略，在風險可控前提下拓展業績，維持合理獲利。

在財務表現方面，裕融企業說明，2025年度自結合併歸屬母公司股東淨利為46.53億元。帳面獲利較2024年同期減少9.3%，主因2024年處分中國裕隆金融產生一次性收益，墊高比較基期所致，若排除此因素，核心獲利能力依舊穩健。（編輯：林家嫻）1150122