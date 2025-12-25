裕隆代工 鴻華首款電動車亮相

裕隆出售納智捷後，與鴻華先進的分工模式正式確立。由裕隆三義廠代工，鴻華先進轉型品牌Foxtron後首款國產電動車25日亮相，新車Bria延續納智捷「百萬有找」的訂價策略，以三車型、最低「90萬元有找」的入手價切入，要在今年底的台北車展增加曝光，搶占傳統燃油車地盤，並趕在2026農曆年前交車。

裕隆董事會19日通過，將全資子公司納智捷100％股權，以7.876億元策略性賣給與鴻海合資的鴻華先進，助攻鴻華先進垂直整合電動車價值鏈。裕隆雖出售納智捷公司，但保留LUXGEN品牌，鴻華則獲得五家銷售公司據點及人員，並延續納智捷現有車主服務。

隨著通路到位，鴻華董事長李秉彥昨日發表新車Foxtron Bria，強調Bria整合台灣資通訊與AI（人工智慧）領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華軟體定義汽車平台的核心基礎，更集結台灣、美國和義大利團隊跨國合作，以全球思維造車。

鴻華新車捨棄LUXGEN品牌，改掛全新的自主品牌Foxtron，李秉彥解釋，作為電動車開放平台的推動者，透過品牌可直接面對市場，真實了解市場需求，並傳達平台化所帶來的使用者體驗。

延續納智捷「百萬有找」訂價策略，Bria訂價持續下探，入門款為89.9萬元的Elegant單電機款，另有104.9萬元的Emerge單電機版，頂規為114.9萬元的Pioneer雙電機版本，即刻起在全台納智捷展間展示實車，27日同步啟動銷售活動，力拚在明年農曆年前交車。

對於裕隆回歸純代工，中華信評指出，納智捷2025年前3季仍虧損2.53億元，裕隆出售納智捷後，可減輕營運負擔，加上仍負責代工業務，產能利用率可再提升，並透過權益法投資持有鴻華先進43.83％股權，若新車銷售告捷，亦有助挹注獲利表現。

中華信評先前預測，納智捷於2026年至2027年可達損益兩平，隨著鴻華新車正式發表，及將於北美與大洋洲市場推出的其他海外車款訂單加持，裕隆2026年產量可反彈回升75％至80％，預測於2026年至2027年的EBITDA利潤率，能維持在9％至10％水準。