裕隆傳將納智捷賣給鴻華先進 與鴻海合作升級引爆股價漲停

鴻海子公司鴻華先進入主納智捷一事，據悉已獲裕隆首肯，此舉將強化鴻海電動車垂直整合與品牌戰力。圖／納智捷

據傳裕隆（2201）旗下納智捷汽車品牌要賣給鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）受到消息激勵，裕隆（2201）今（12）日一開盤沒多久就鎖定漲停，鴻華先進也大漲超過5%以上，看來，市場對於裕隆和鴻海的升級合作解讀正向。不過，目前三方都保持緘默。裕隆還發出重訊，對於報載內容，屬外界傳聞或未經確認之資訊，不予評論。

在收購Nissan汽車大廠失敗後，鴻海對於電動車事業的結構布局進行了新的調整，旗下鴻華先進將100%持股入主納智捷（Luxgen），取得品牌經營主導權。據了解，裕隆也決定將納智捷賣給鴻華先進。畢竟，目前鴻華先進的兩大股東即是鴻海（股權占比45.6％）與裕隆（股權占比43.8％）。

廣告 廣告

對鴻海而言，間接取得了一個汽車品牌出口，進一步整合了電動車垂直生態系。而裕隆實質上也沒損失，退出品牌經營、退居第二線，反而可以讓嚴凱泰一手創立的Luxgen汽車品牌得到擴張，一旦產品、市占擴張，將有利於裕隆體系的代工。

儘管裕隆、鴻海目前不願證實鴻華先進將入主納智捷，但知情人士點出，九月劉揚偉卸下鴻華先進董事長一職、由原總經理李秉彥接任，就可以看出徵兆，鴻海、裕隆兩大股東集團的角力較勁淡化，鴻華先進獨立運作方向更加清晰化，負責技術與研發的鴻華先進開始思考，將納智捷品牌納入後，將對電動車的推出速率與行銷將可進一步掌握在自己手中。

據悉三方11月初，大致上已經談得差不多了，現在已經進入細節敲定，不久後將會正式對外公告，知情人士表示，裕隆內部對於出售納智捷品牌有過不一樣的意見，但最終執行長嚴陳莉蓮一錘定音，她希望透過鴻海進一步的電動車垂直生態系整合，之後也能增加裕隆三義工廠的稼動率、生產效能。

最新消息，裕隆今（12）日發出重訊，對於報章媒體刊載內容，屬外界傳聞或未經確認之資訊，公司不予評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

賴清德總統親口：2032年前穩定供電無虞 缺的是綠電會持續推動

玉山銀行對高端顧戶財管有一套 現在無卡提款也能在泰國ATM領現

台塑總裁吳嘉昭：381億元不是口號 是2030年轉型效益KPI