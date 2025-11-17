裕隆副董竟是詩人兼小說家 姚振祥斜槓書寫人生原因曝光
汽車公司副董，竟也是詩人與小說家！原本要退休，卻又接下裕日車總經理的裕隆汽車副董事長姚振祥，17日出版自己人生中第四本書，也是他撰寫的第一本小說「婚姻失戀記」。除了高中同學智邦創辦人黃安捷親自到場致賀外，誠品董事長吳旻潔也特別從中國趕回來，鴻華先進副董左自生則笑說：「姚董深藏不露，4年前才知道他斜槓的那麼厲害，真是理工人的表率。」
「其實當年會寫詩，寫文章，就是為了要追女朋友啦。」17日出席自己人生第四本書，同時也是第一次嘗試寫小說「婚姻失戀記」的裕隆汽車副董事長姚振祥笑著說。
身為台灣最大汽車製造商的副董事長，姚振祥卻斜槓人生的厲害。不僅是冷靜又有邏輯的理工人，同時也擁有一顆敏銳洞察細節的詩人之心。從2004年以古魯為筆名，出版第一本詩集《珠緣浮雕》開始，連續出了三本書。去年傳出他準備退休，沒想到短短一年內，就寫完自己的第一本小說。
「我在出上一本詩集，被一位老師嫌都沒有主題，所以要我下一本書要找個主題來寫，想了很久，就來寫本小說，但這也顛覆自己40年的習慣，過去是先有靈感，再有內容，才有主題，現在寫小說整個翻轉倒過來，讓我常常寫到沒靈感。」回憶起寫小說的緣由，姚振祥笑著說。
身為他高中時期就是死黨好友的智邦創辦人黃安捷特別到場致賀，還上台念了幾段姚振祥寫的詩，「真的很佩服他，他白天讀機械，晚上還寫詩。」
為了處理誠品在中國開畫廊事務的誠品董事長吳旻潔，也為了姚振祥特別趕回台灣出席新書發表會。「古魯（姚振祥）是這些年來，是我很寶貴的老師，他是個洞察人心，事事歷練，非常令人信賴的指引者。這些文字都有靈光，也是他這些年的歷練。」她還爆料，「原本以為他要退休，現在又重披戰袍，中間才短短幾個月，就寫了一本書出來。」
到場的還有許多裕隆集團的同仁，像是與姚振祥共事多年的鴻華先進副董事長左自生，就笑說，「姚董真的很厲害，像我們這種理工男絕對寫不出這種感性的文章，四年前，大家才知道他這麼斜槓的一面。」
更多鏡週刊報導
國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍
立委圍剿中油浮報疑雲為國營事業貪瀆最多 經部：配合調查
央行罕見與美發聯合聲明 承諾未來改為每季揭露匯市干預資料
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場
丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。太報 ・ 14 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
Andy老師月薪不再5.5萬！台下一畫面感動粉絲：他終於有錢了
YouTuber Andy老師今年3月控訴「眾量級CROWD」頻道與收入，通通遭到前女友家寧一家人全部奪走，生活一度陷入瓶頸，引起全台譁然。事隔大半年後，Andy老師復仇成功，不僅收入恢復穩定，更在昨（15日）摘下走鐘獎最大獎項。就有網友發現，Andy老師在台下的一個舉動，直呼：「終於有錢了！」中時新聞網 ・ 20 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 23 小時前