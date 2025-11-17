裕隆副董竟是詩人兼小說家 姚振祥斜槓書寫人生原因曝光

裕隆汽車副董事長姚振祥是詩人、小說家。

汽車公司副董，竟也是詩人與小說家！原本要退休，卻又接下裕日車總經理的裕隆汽車副董事長姚振祥，17日出版自己人生中第四本書，也是他撰寫的第一本小說「婚姻失戀記」。除了高中同學智邦創辦人黃安捷親自到場致賀外，誠品董事長吳旻潔也特別從中國趕回來，鴻華先進副董左自生則笑說：「姚董深藏不露，4年前才知道他斜槓的那麼厲害，真是理工人的表率。」

「其實當年會寫詩，寫文章，就是為了要追女朋友啦。」17日出席自己人生第四本書，同時也是第一次嘗試寫小說「婚姻失戀記」的裕隆汽車副董事長姚振祥笑著說。

廣告 廣告

身為台灣最大汽車製造商的副董事長，姚振祥卻斜槓人生的厲害。不僅是冷靜又有邏輯的理工人，同時也擁有一顆敏銳洞察細節的詩人之心。從2004年以古魯為筆名，出版第一本詩集《珠緣浮雕》開始，連續出了三本書。去年傳出他準備退休，沒想到短短一年內，就寫完自己的第一本小說。

「我在出上一本詩集，被一位老師嫌都沒有主題，所以要我下一本書要找個主題來寫，想了很久，就來寫本小說，但這也顛覆自己40年的習慣，過去是先有靈感，再有內容，才有主題，現在寫小說整個翻轉倒過來，讓我常常寫到沒靈感。」回憶起寫小說的緣由，姚振祥笑著說。

身為他高中時期就是死黨好友的智邦創辦人黃安捷特別到場致賀，還上台念了幾段姚振祥寫的詩，「真的很佩服他，他白天讀機械，晚上還寫詩。」

為了處理誠品在中國開畫廊事務的誠品董事長吳旻潔，也為了姚振祥特別趕回台灣出席新書發表會。「古魯（姚振祥）是這些年來，是我很寶貴的老師，他是個洞察人心，事事歷練，非常令人信賴的指引者。這些文字都有靈光，也是他這些年的歷練。」她還爆料，「原本以為他要退休，現在又重披戰袍，中間才短短幾個月，就寫了一本書出來。」

到場的還有許多裕隆集團的同仁，像是與姚振祥共事多年的鴻華先進副董事長左自生，就笑說，「姚董真的很厲害，像我們這種理工男絕對寫不出這種感性的文章，四年前，大家才知道他這麼斜槓的一面。」

更多鏡週刊報導

國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍

立委圍剿中油浮報疑雲為國營事業貪瀆最多 經部：配合調查

央行罕見與美發聯合聲明 承諾未來改為每季揭露匯市干預資料