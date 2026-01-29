裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的

裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。

嚴珮瑜。（圖／翻攝嚴珮瑜IG，下同）

嚴珮瑜近日將自己的IG公開，至今已經有2.5萬人次追蹤，不過不少人卻發現，她的「坐駕」竟然不是父親生前創立的裕隆汽車，而是一輛貴達1800萬元的賓利豪車，結果卻遭網友狠酸：「竟然連自家的車都不開，不可置信！」

另外，也有網友不禁想起嚴珮瑜當年和假球球星吳季穎傳出過戀情，有一說法是她疑似為愛將父親生前收藏的名錶交給吳季穎，結果這些名貴的錶卻被拿去變賣，一度流入鐘錶市場，裕隆高層得知消息後相當震怒，最終將名錶買回。

對於近日網路上的紛擾，嚴珮瑜並無正面回應，不過她昨天晚間在IG限時動態分享一張照片，上頭一串英文字寫道：「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that。」中文就是「有人開始散布關於我的謠言，但這謠言荒唐到連我都不敢相信，我根本沒辦法反駁——他們到底是怎麼編出來的？」

