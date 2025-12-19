裕隆拍板7.8億賣掉納智捷！鴻華接手後，品牌有機會脫胎換骨嗎？

國內汽車產業再現重大轉折！國內汽車大廠裕隆（2201）集團與鴻海科技集團（2317）合資的鴻華先進（2258），今（19）日晚間於證交所聯合召開重大訊息記者會，正式宣布裕隆將旗下全資子公司納智捷汽車（Luxgen）100%股權，以新台幣7.876億元轉讓予鴻華先進。此案經雙方董事會拍板後，仍須報請公平會審查，預計最快可於明（2026）年第一季完成交割。

這也意味納智捷品牌將正式納入鴻華先進體系，由後者主導品牌營運與策略方向。裕隆發言人卓哲宇表示，這項轉讓案的核心目標，在於「深化垂直整合、強化資源聚焦」，透過與鴻華在電動車研發與製造的協同效益，提升產品導入速度與整體經營效率。

為何裕隆選擇此刻放手？品牌主義走到盡頭了嗎？

納智捷自2008年創立以來，一直被視為裕隆「自主造車夢」的象徵，然而，在燃油車時代難以突圍，市場表現不若預期。如今電動化浪潮席捲全球，裕隆選擇將品牌經營權交由鴻華主導，也代表整個汽車生態思維的轉變。

鴻華先進總經理陳清亞指出，未來鴻華將接手納智捷母公司資產、5家銷售子公司與全體員工，並以鴻海CDMS（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計與製造服務）模式為核心，結合ICT與AI優勢，打造從研發、生產、銷售到售後服務的一體化電動車生態系。

此次收購納智捷，象徵鴻華正式從「代工夥伴」進化為「品牌經營者」。

對台灣汽車產業而言，這場轉型有多關鍵？

業內人士分析，鴻華的企圖心已不再侷限於代工，而是以「Foxtron」品牌進軍市場，在全球汽車電動化競賽中，台灣長期缺乏整車品牌與規模市場。裕隆與鴻海藉由鴻華先進整合ICT、AI與EV平台技術，嘗試建立從技術到終端的完整價值鏈，有望彌補台灣在整車產業鏈的缺口。

裕隆保留股東身分但放棄主導權，顯示其將轉向策略投資與產業協同；而鴻華藉此取得品牌經營舞台，為台灣打造本土電動車品牌的新機會。若後續新車導入順利，這場交易可能成為台灣汽車產業升級的關鍵轉折點。

老車主權益會受影響嗎？品牌轉手後誰來服務？

裕隆強調，本次股權轉讓不影響現有納智捷車主權益，售後服務、零件供應與保固政策均維持原狀。鴻華與裕隆將在整合過程中確保服務不中斷，維護品牌信任基礎。

