裕隆攜手文化大學、永續教科書「硬派卡Impact Car」 滿載永續想像在金山登場

▲硬派卡載來永續教育創新課程，是金山國小今年最特別的聖誕禮物，來賓與師生齊聚一堂，見證硬派卡初登場。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】裕隆集團長期以交通移動專業開啟偏鄉陪伴的公益模式，回應地方需求，今年集團再推出全新永續行動車「硬派卡Impact Car」，首站鎖定新北金山國小，攜手文化大學「北海小英雄USR計畫」及地球解方旗下「永續教科書」平台，聚焦「交通安全」、「長者陪伴」、「在地食農教育」三大主題，並於今(12/16日)於新北市金山國小舉辦入校啟動儀式。

▲到場貴賓共同開啟硬派卡鷗翼，象徵永續夢想的啟航。

化身聖誕禮物，鷗翼展翅象徵夢想啟航

由於聖誕節將到來，開入校園的硬派卡，在現場以紅色緞帶包裝成送給孩子們的聖誕禮物，更添期待。儀式由新北市政府副秘書長張其強、中華汽車副總經理錢經武一起解開蝴蝶結啟動，並與裕隆集團永續溝通部部長陳蔓嫻、地球解方總召集人楊振甫、金山國小校長楊智先、文化大學永續創新學院院長方元沂共同開啟鷗翼車門，展現採用循環木料打造的內裝。

啟動儀式結束後，隨即展開上午的永續課程，分別是「超越遊戲」帶來的兒本交通，與小朋友一起進行通過交通安全關卡的各項任務，接著是「天天華語」的食農教育課程，將硬派卡變身為「天天青果店」，讓孩子們認識家鄉農產品，接著在互動中透過「移動送菜」，認識食物里程與碳足跡，最後是逆風劇團以戲劇表演讓孩子們理解生命教育，參加課程的學生們覺得硬派卡像是變形金剛，而走出教室在硬派卡前上課，讓學習變得容易理解，也更有趣了。

Impact Car以車輛為媒介，創造社會影響力

裕隆集團永續溝通部部長陳蔓嫻表示，這輛硬派卡承接過去20多年在偏鄉交通、行動圖書車與醫療交通車的經驗，所發展出的全新服務模型。設計改裝時，除車體安全與基本設備標準化外，更特別注重「留白」，保留「更多可能性發生的空間」，讓它成為可供不同創新團隊或在地組織「上架內容」的魔術方塊。

▲未來硬派卡將與不同的團隊合作，上架各種永續內容，將永續實踐帶進更多偏鄉校園。

金山是文化大學「北海小英雄USR計畫」長期深耕的基地之一，文化大學永續創新學院院長方元沂表示，期待的不只是一次性的活動，而是一段「從啟動到接棒」的陪伴歷程。

地球解方旗下「永續教科書」長期扮演價值共創的對接者。楊振甫表示，硬派卡也將成為重要夥伴，當它與創新教育團隊結合，將開啟更多可能，透過車輛的移動，能把真實的永續實踐帶進偏鄉校園、帶進孩子的生活現場，而不只是停留在課本上。

跨域共創教材入校，讓永續教育落地

金山國小校長楊智先表示，對金山國小的師長而言，教育的核心就是持續為孩子創造學習的機會，她希望這樣的學習模式能持續接力，影響更多孩子與學校，讓每一站的行動，都能累積改變教育的力量。

陳蔓嫻表示，「永續行動車的創新模式將會是Impact Car=X+Y。」因此，期待有更多地方組織或創新團隊成為X與Y，協力激盪出更多創新的內容，讓車輛成為縮短城鄉落差、擴散永續行動影響力的媒介。(記者劉嘉菲翻攝)