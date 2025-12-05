裕隆汽車以行動陪伴花蓮邁向重建之路

花蓮光復鄉在堰塞湖溢流造成重大災害後，地方雖逐步進入生活重建階段，但交通中斷、移動不便仍影響許多家庭的通勤、就醫與工作需求。為協助居民恢復日常步調，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮第一時間啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，旗下裕隆汽車投入新台幣 一千萬元，展開「裕你同行、陪伴光復」以「車輛捐贈」與「購車補貼」兩大方案，以行動陪伴當地邁向重建之路（見圖）。

在災後社區支援的「車輛捐贈計畫」，首波將車輛提供予在地深耕的基督教芥菜種會，用於執行物資配送、弱勢探訪、居民接送與災後巡查等前線工作，使社區防救災能量得以更穩定、有效地運作。車輛投入後，讓志工能更迅速抵達家戶，協助地方在災後面臨的生活困境。而在災區生活支持方面，「購車補貼」針對有交通工具受損或急需替換的家庭，提供旗下NISSAN與LUXGEN 品牌，購買國產車每車最高新台幣10萬元補貼，並搭配彈性分期等支持措施。由花蓮與台東當地經銷商協助受災戶辦理申請，盼以更實際的方式減輕重建期間的經濟負擔，協助居民重啟生活與工作步調。(詳細資訊請洽裕隆汽車官方網站：https://www.yulon-motor.com.tw/eventone.aspx?id=13265 )

裕隆汽車深知災後重建不是短期工程，居民在未來半年甚至更長時間仍會面臨交通與生活調適需求，裕隆汽車將持續投入在地移動支援，提升「交通韌性」，協助光復鄉逐步走向穩定、重建與希望，共同迎接更有力量的新開始。