裕隆汽車公益捐車 助芥菜種會強化花蓮長期重建行動力

裕隆汽車公益捐贈全能休旅車，協助芥菜種會在家園修繕、物資運補、兒少關懷。(芥菜種會提供)

記者林中行／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流至今已超過三個月，基督教芥菜種會持續投入花蓮光復地區的災後重建與生活支持。為強化在偏鄉推展長期服務的行動力，裕隆汽車五日公益捐贈全能休旅車，協助芥菜種會在家園修繕、物資運補、兒少關懷及照顧者支持等面向，能夠跨越地形限制、不中斷地陪伴災民度過復原路程。

芥菜種會表示，長期深耕花蓮，災害發生後第一時間即啟動「三福助人網」從福音關懷、生活扶助到家庭扶立，投入社工訪視、物資調度、熱食供應，以及家園修繕等服務。

目前進入災後中長期階段，團隊持續陪伴孩子、照顧者與社區，一同走向生活的穩定與重建。在這段漫長的重建歷程中，第一線服務往往面臨交通、資源與地形等多重挑戰，也因此更需要跨界合作的支持。

芥菜種會執行長李肇家表示，企業在實踐ESG時，最關鍵的不僅是一次性的投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，成為在地服務得以持續前行的重要支持。

李肇家指出，尤其在偏鄉服務中，交通更是支撐行動持續的核心要素。裕隆集團在災後關鍵時刻主動伸出援手，其中裕隆汽車看見偏鄉真實需求，以具體行動捐助車輛回應第一線挑戰，成為芥菜種會長期陪伴災民的重要夥伴。

李肇家強調，真正的重建，是讓家庭重新找回生活的安全與穩定。芥菜種會持續透過在地就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立，讓重建不僅停留在硬體修復，更回到人的生活、尊嚴與希望，重塑家的平安喜樂。