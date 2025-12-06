裕隆汽車守護火炎山有成 攜手林保署發表永續實力

裕隆汽車攜手農業部林業及自然保育署合作「保護地質瑰寶」專案，以實際行動守護火炎山珍貴地景與生物多樣性，展現企業對自然環境的長期承諾與責任，由裕隆汽車永續長卓哲宇協理代表出席成果發表記者會，與產官學界夥伴共同分享裕隆汽車守護火炎山的成果，展現企業邁向環境永續的決心（見圖）。

火炎山擁有珍稀的礫岩地貌與多樣生態，裕隆汽車與山為鄰，秉持「與自然共好」的核心理念，推動「保護地質瑰寶」專案保育行動，包含號召集團同仁及協力廠商超過百人響應，清潔火炎山步道周邊環境，以實際行動維護自然地景；於火炎山生態教育館推出《火炎山生態特展》，以繪本視角詮釋火炎山的特殊植物以及裕隆在原生樹苗培育與棲地守護的努力，讓民眾認識企業如何以行動維護生態多樣性；舉辦環境教育體驗營，帶領學童深入自然保留區，學習地質知識與環境保護觀念，推動生態教育向下扎根；同時啟動地質監測人員培訓，培養同仁具備地質解說、登山安全與監測技能，強化企業自發性的環境守護能量。此外，裕隆汽車長期協助在地單位進行火炎山地質監測與步道維護，於日常巡檢及天然災害期間執行防護作業，確保遊客與生態安全，以具體行動實踐企業社會責任。

裕隆汽車自二00七年起於廠區種植萬棵樹苗，二0二二年捐贈綠湖親水生態公園，二0二三年設立「裕苗山丘—台灣原生林復育中心」，二0二四年攜手林保署推動「保護地質瑰寶」專案，逐步串連出屬於裕隆的生態綠網藍圖，縫補逐漸消減的生物多樣性以及破碎化的棲地系統，致力營造人類與自然和諧共生的環境。作為113年度首批媒合作業企業之一，二0二五年裕隆汽車將持續攜手林保署及地方夥伴深化火炎山「保護地質瑰寶」專案，擴大原生植物復育推動、提升地質監測志工專業、維護山林步道安全，以展現長期投入守護火炎山獨特的地景與生態系的決心，讓生物多樣性保育邁向更有深度、廣度、及永續影響力的未來。